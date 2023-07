Noah Okafor KEYSTONE

È passato dal Salisburgo al Milan un po' a sorpresa, come ha ammesso lui stesso ai microfoni di Milan TV. Noah Okafor giocherà con la maglia rossonera che fu di Ronaldinho e Kakà, i suoi idoli d'infanzia.

Noah Okafor si è presentato al popolo rossonero. Prima della partenza per gli Stati Uniti, l'attaccante svizzero ha parlato ai microfoni di Milan TV.

«È un sogno che si avvera: sono felice di essere qui, in un grande club ricco di storia e non vedo l’ora di incontrare i tifosi a San Siro. Ho giocato contro il Milan pochi mesi fa e da lì è nato l’interesse. Un paio di settimane fa ho ricevuto la proposta: ero scioccato e felice, col sorriso sulle labbra perché volevo solo il Milan. Ora la trattativa è conclusa. Ho firmato e non c’è sensazione migliore».

Quelle due sfide di Champions League

L'attaccante della Nazionale svizzera ha firmato un contratto di quattro anni con il Diavolo: «A Milano (in occasione della sfida di Champions League ndr.) sono rimasto impressionato dall’atmosfera dei tifosi, da come hanno spinto la squadra per novanta minuti. È stato incredibile. Sono qui per dare il massimo, allenarmi duramente, migliorare e aiutare la squadra e non vedo l’ora di iniziare».

L'intesa con Leao

Oltre al blasone della squadra, è stato un po' anche merito del portoghese Leao se Okafor oggi è del Milan.

«Lo conosco da un po’, ci siamo incontrati la prima volta che abbiamo giocato Svizzera-Portogallo e dopo, quando ho affrontato il Milan, abbiamo iniziato a scriverci e ci siamo scambiati le magliette. Ci sentiamo spesso via Facetime o con messaggi, è un bravo ragazzo, sempre positivo. Mi parla del Milan come un grande club. Ci si allena con giocatori veloci, abili nel dribbling. Non vedo l’ora di stare con lui in campo e non solo fuori dal campo come prima».

Le sue qualità

I tifosi svizzeri conoscono bene le qualità del 23enne di Binningen, che così ha risposto a chi gli ha chiesto di elencarle: «Ho dalla mia la mia velocità nell’uno contro uno, posso giocare a sinistra, a destra, in un attacco a due o come unica punta, sono duttile e questo è un vantaggio», ha detto lo svizzero a Milan TV. Inoltre, «mi piace giocare nello spazio, usare la velocità arrivando alla conclusione il prima possibile. Credo siano le mie qualità più importanti e voglio metterle in mostra».

Il Milan nel cuore

Il legame tra Okafor e il Milan esiste da tantissimi anni, come ha detto lui stesso: «Ho ammirato Kakà e Ronaldinho fin da piccolo, entrambi hanno avuto una grande carriera e io cerco di imparare da due leggende così. Spero di diventare come loro o anche meglio».

Si tratta di un passo importante per il 23enne svizzero, che si troverà a giocare in uno dei tempi sacri del calcio mondiale, vestendo la maglia che fu prima di Kakà, Shevchenko, Weah, Van Basten ... e non è poco.