Porto - Anversa 2:0 UEFA Champions League, Gruppo H, Matchday 4 08.11.2023

Era già il giocatore più anziano, portieri esclusi, ad aver giocato in Champions League, e da martedì sera Pepe è anche il marcatore più vecchio nella storia della massima serie europea.

È ancora un pilastro della nazionale portoghese, un inamovibile del Porto. Pepe, ha oggi quasi 41 anni.

Il portoghese, inoltre, ha segnato nel tempo supplementare per sigillare la vittoria del Porto per 2-0 in casa contro il Royal Anversa.

A 40 anni e 254 giorni, il portoghese diventa così il giocatore più anziano ad aver segnato una rete in Champions League. Il record precedente era di Francesco Totti.

Francesco Totti KEYSTONE

L'italiano, capitano storico della Roma, aveva segnato in Champions League nel 2014, all'età di 38 anni e 59 giorni.

Pepe, ai microfoni nel dopo partita, ha scherzato sul fatto di aver pianificato il gol per sua mamma. «Oggi è un giorno speciale per me. È il compleanno di mia madre e le ho detto che avrei fatto il possibile per segnare un gol», ha detto colui che in carriera ha giocato per dieci anni con il Real Madrid e ha vinto l'Europeo con il Portogallo nel 2016.

I più vecchi marcatori in Champions League 40 anni 254 giorni: Pepe (Porto) vs. Anversa, 07/11/23

38 anni 59 giorni: Francesco Totti (Roma) vs CSKA Mosca, 25/11/14

37 anni 290 giorni: Ryan Giggs (Manchester Utd) vs Benfica, 14/09/11

37 anni e 87 giorni: Filippo Inzaghi (Milan) vs Real Madrid, 03/11/10

37 anni e 72 giorni: Javier Zanetti (Inter) vs Tottenham Hotspur, 20/10/10 Mostra di più

«La sensazione è indescrivibile, perché chiunque giochi ancora a questo livello a questa età - e per un grande club come il Porto - sa che ci vuole molto lavoro, molti sacrifici e un'enorme passione per questo sport», ha detto ancora Pepe a fine partita.

Olivier Giroud, che nella medesima serata ha segnato il gol della vittoria del Milan contro il PSG, ha mancato di poco la top 5. Tuttavia, l'attaccante - 37 anni e 38 giorni -, si è assicurato un record nazionale.

Giroud è ora il francese più anziano ad aver segnato in Champions League, battendo Laurent Blanc (36 anni e 338 giorni).

Pepe non è nella top 5, ma i cinque davanti sono tutti portieri

Pepe non è tra i 5 giocatori più vecchi ad aver calcato il palcoscenico della Champions, ma, è il giocatore di movimento più vecchio, se si escludono i portieri.

Marco Ballotta, in campo con la Lazio a 43 anni KEYSTONE