Per Conte il Napoli è disposto a dare un salario record e un tesoretto da spendere

Il Napoli sembra essere vicino all'ingaggio di Antonio Conte, che dovrebbe percepire un ingente stipendio sulla panchina dei partenopei. Inoltre il patron De Laurentiis sembra pronto a mettere a disposizione del tecnico un vero tesoretto.

Sembra sempre più difficile che il traghettatore Francesco Calzona venga confermato alla guida del Napoli. Secondo i meda italiani infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe le idee chiare sul suo sostituto.

Si tratta di Antonio Conte, da più di anno in attesa di trovare la squadra giusta per lui, dopo l'ultima esperienza in Premier League alla guida degli Spurs.

Ma anche Vincenzo Italiano (Fiorentina) e Stefano Pioli (in uscita dal Milan) sono considerati dei papabili per la panchina degli azzurri.

Trattative con Conte a buon punto

Secondo quanto riportato da «Sky Italia», la trattativa per la firma del contratto con Conte sta procedendo abbastanza rapidamente, anche se potrebbero essere necessari alcuni giorni per concludere.

Salario record

Le cifre attualmente sul tavolo - secondo l'emittente italiana - si aggirano attorno ai 60 milioni di euro (7/8 milioni l’anno più bonus per tre anni) per Conte, una cifra mai eguagliata per un dirigente del Napoli, anzi, mai nessuno, nemmeno Ancelotti, si è mai avvicinato a questa cifra.

Al momento è Giovanni Manna a portare avanti la trattativa e le parti stanno definendo gli ultimi dettagli.

Fuori Osimhen, Kvara deve rimanere

Secondo «Sportmediaset» Conte vuole che il club sostituisca rapidamente Victor Osimhen e che trattenga invece Khvicha Kvaratskhelia. Il Mister pugliese considera anche Giovanni di Lorenzo un elemento importante della squadra e vuole che il Napoli lo tenga.

Un tesoretto da spendere

Inoltre, grazie alla possibile vendita di Osimhen - il Napoli chiede 120 milioni di euro - e alla cessione di qualche altro elemento, il patron del Napoli sembra pronto a mettere 200 milioni a disposizione del nuovo allenatore. Denaro sufficiente anche per uno come Antonio Conte.

I tifosi vogliono Conte

Così, sotto il Vesuvio la gente sembra già attendere l'ex coach di Juventus, Inter e Chelsea come il prossimo salvatore della patria, capace di far dimenticare una stagione davvero orribile, che sta per finire fuori da qualsiasi coppa europea.

Molti sperano che i 200 milioni possano permettere a Conte di creare una squadra a sua immagine e somiglianza, come fece con la Juventus prima e con l'Inter poi, vincendo con entrambe lo scudetto.

Come dimostra questo sondaggio proposto dal sito partenopeo «Areanapoli» i tifosi sembrano pronti ad accogliere Antonio Conte.