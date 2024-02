Erling Haaland è tornato in campo. Imago

Erling Haaland è finalmente tornato in campo dopo una lunga assenza dovuta a un infortunio. In un podcast, il super attaccante norvegese ha parlato della Premier League, del triplete vinto col suo City e del suo eroe al di fuori del calcio.

Hai fretta? blue News riassume per te Erling Haaland è ospite del Manchester City Podcast.

Nel programma, il 23enne norvegese ha parlato fra le altre cose del suo più grande modello di riferimento al di fuori del calcio. «Mi piace Novak Djokovic», ha detto Haaland.

Queste parole hanno fatto piacere al 24 volte vincitore del Grande Slam. Djokovic ha ringraziato il norvegese sui social media. Mostra di più

Erling Haaland è uno dei calciatori più performanti degli ultimi anni. Nella scorsa stagione, il vichingo ha conquistato il triplete con il Manchester City. Prima a Molde, poi a Salisburgo, Dortmund e infine proprio coi Citizens ha insegnato ai suoi avversari ad avere paura di lui.

Tuttavia nelle ultime partite il City ha dovuto fare a meno delle qualità di Haaland a causa di un infortunio. Il 23enne è rientrato nella formazione titolare solo lunedì nella vittoria per 3-1 sul Brentford.

Negli ultimi giorni il temuto attaccante si è confidato in un podcast del Manchester City, parlando della Premier League e del triplete conquistato la scorsa stagione. Oltre al calcio, il fenomeno scandinavo ha affrontato anche argomenti più generali.

Quando il moderatore ha chiesto ad Haaland chi sia il suo modello in uno sport al di fuori del suo, la risposta è stata: «Mi piace Novak Djokovic», con un sorriso e dopo una breve riflessione. «Djokovic è bravo. È rimasto sé stesso. Inoltre quello che ha raggiunto è incredibile».

Le parole di Haaland nel frattempo sono arrivate alle orecchie dello stesso Djokovic. Il 24 volte vincitore di un torneo del Grand Slam ha condiviso su X (ex Twitter) la parte del podcast in cui il calciatore parla di lui. Il serbo ha ringraziato suo «fratello» per le parole lusinghiere.