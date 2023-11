Sir Alex Ferguson con un giovane Wayne Rooney. Imago

Wayne Rooney ha parlato del suo passato con l'alcool e le sfide di una vita sotto i riflettori. L'ex stella del Manchester United si è aperto anche sulla solitudine e il peso che può avere il successo.

Hai fretta? blue News riassume per te Wayne Rooney ha rivelato la sua lotta contro l'alcolismo nei primi anni di carriera, dovuta alla pressione proveniente dalla fama e dal mondo del calcio.

L'ex stella del Manchester United e della Nazionale inglese racconta di giornate passate a bere in solitudine «fino a quasi svenire».

Rooney, ora allenatore del Birmingham, ha inoltre parlato apertamente delle sue difficoltà passate e dell'importanza di accettare aiuto, superando la paura di condividere i propri problemi. Mostra di più

«Quando avevo una ventina d'anni, l'alcool è stato una valvola di sfogo», ha confessato Wayne Rooney durante un'intervista su un Podcast della «BBC».

L'ex capitano della Nazionale inglese si è trovato giovanissimo a dover fare i conti con una vita da celebrità, ma soprattutto con la pressione costante per essere un calciatore di primo piano.

«Tornavo a casa e passavo alcuni giorni rinchiuso, non uscivo mai. Bevevo quasi fino a svenire», ha dichiarato l'ex "enfant prodige" del calcio inglese, recentemente nominato allenatore del Birmingham in seconda divisione.

Wayne Rooney era stato lanciato nel calcio professionistico a soli 16 anni dall'Everton. Un anno dopo aveva vestito per la prima volta la maglia della Nazionale dei tre leoni e a 18 anni si era trasferito nel grande Manchester United.

Con i Red Devils ha disputato 13 stagioni, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi del club.

«Non volevo stare in mezzo agli altri perché a volte ci si sente in imbarazzo. A volte senti di aver deluso qualcuno e, alla fine, non sapevo come affrontare queste situazioni», ha confidato Rooney nel podcast lanciato da Rob Burrow, ex giocatore di rugby e ora affetto dalla malattia di Charcot.

«Quando non si accetta l'aiuto e i consigli dagli altri, si può finire molto in basso, ed è proprio quello che è successo a me per alcuni anni. Per fortuna oggi, non ho più paura di parlare dei miei problemi con le persone», ha spiegato l'ex attaccante di 38 anni.