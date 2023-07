Samuel Eto'o IMAGO/Sportimage

Il presidente della Federcalcio camerunese Samuel Eto'o è accusato di aver truccato delle partite.

Hai fretta? blue News riassume per te Un sito camerunese lancia un'ulteriore accusa a Samuel Eto'o.

Il presidente della Federazione calcistica del Camerun avrebbe - secondo il rapporto - truccato delle partite di seconda divisione per favorire l'ascesa di un club di un amico. Mostra di più

L'ex attaccante e leggenda del Camerun, Samuel Eto'o è stato accusato di essere coinvolto in uno scandalo di partite truccate. Secondo L'Équipe, il presidente della Federcalcio camerunese (FECAFOOT) sarebbe coinvolto in uno scandalo di partite truccate dopo aver promesso di promuovere un club in prima divisione.

Ma questo è solo l'ultimo degli scandali che da anni seguono colui che è stato per anni il faro del calcio camerunese, un export africano di grande talento e successo.

Recentemente appunto, l'ex vicepresidente della Federcalcio camerunese, Henri Njalla Quan, ha accusato sempre Eto'o di aver cercato di rovinare la carriera del portiere Andre Onana, in procinto di approdare al Manchester United. Onana - che aveva dei rapporti amichevoli con Eto'o - aveva lasciato il campo della Nazionale camerunese alla Coppa del Mondo 2022 a causa di divergenze personali con la dirigenza - secondo i media africani, con Eto'o stesso.

Andre Onana (destra ) con Samuel Eto'o (2022) IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Ora, appunto, un nuovo scandalo sta scuotendo la credibilità del numero 1 del calcio camerunese. Il sito locale «Camfoot» ha infatti pubblicato l'intercettazione di una telefonata dello scorso gennaio tra l'ex nerazzurro e Valentine Gwain detto «Bobiddyil», presidente del Victoria Limbé, squadra di seconda divisione, promossa in Elite 1 nell'ultima stagione.

Nella conversazione, secondo il media camerunese, Eto'o promette all'amico di aiutarli per salire nella massima serie. Eto'o avrebbe detto: «L'Opopo deve salire in prima divisione. Questo è il nostro obiettivo (...) Questa è la nostra Federazione. Il Victoria United salirà».

Alcuni mesi dopo, il Vitoria United, che era in fondo alla classifica, è stato promosso dopo che lo Stade de Bertoua, secondo in campionato, è stato dichiarato fuori concorso dalla FECAFOOT.

Calciatore di indubbio successo

Samuel Eto'o si è ritirato dal calcio internazionale nel 2014. Ha giocato 118 partite per i «Leoni indomabili» e ha segnato 56 gol. Con il Camerun l'attaccante ha partecipato a quattro Coppe del Mondo. Samuel Eto'o ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi estive del 2000 e ha conquistato anche due Coppe d'Africa.

Il nativo di Douala ha giocato per Real Madrid, Barcellona, Inter, Chelsea, Everton e altri otto club in Europa e in altre parti del mondo. Con quattro titoli di campionato e tre Champions League, Samuel Eto'o è stato uno degli attaccanti più decorati nella storia del calcio camerunese.

Samuel Eto'o si fa un selfie con Vladimir Putin (2017). KEYSTONE

Dopo il ritiro dal calcio giocato, l'11 dicembre 2021 Eto'o è diventato presidente della Federazione calcistica del Camerun. È stato anche nominato ambasciatore della Coppa del Mondo 2022.