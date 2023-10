Xherdan Shaqiri è uno dei giocatori più pagati della MLS. Imago

Xherdan Shaqiri è il terzo calciatore più pagato della Major League Soccer statunitense e canadese. Diamo inoltre un'occhiata alla realtà della massima lega calcistica del Nord America.

Dai dati pubblicati dalla MLS risulta che il nazionale svizzero Xherdan Shaqiri è uno dei giocatori più pagati della massima lega nordamericana.

Come dipendente dei Chicago Fire, il folletto elvetico può contare su uno stipendio di circa 8,15 milioni di dollari a stagione, l'equivalente di circa 7,7 milioni di franchi svizzeri.

Al primo posto dei paperoni della massima lega calcistica nordamericana, com'era prevedibile, c'è la superstar Lionel Messi, giunto a Miami nel corso dell'estate. L'argentino guida questa speciale classifica con 20,44 milioni di dollari a stagione, ed è seguito dall'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ora in forza al Toronto FC, con uno stipendio annuo di 15,4 milioni di dollari.

Secondo la MLS, lo stipendio base di Messi è di 12 milioni di dollari, a cui si aggiungono vari bonus. Oltre alla paga di base garantita dal suo club, l'Inter Miami, il sette volte Pallone d'Oro riceve ulteriori entrate dai diritti di commercializzazione della lega stessa.

A differenza di Lionel Messi, i giocatori del Cincinnati FC Yuya Kubo e Obinna Nwobodo giocheranno i Playoff. Imago

Facendo due conti si scopre che Messi da solo guadagna più del doppio rispetto al budget speso per mantenere tutta la squadra dell'Orlando City, il club con il monte ingaggi meno alto di tutta la lega.

Messi pesa il 4% degli stipendi totali pagati nella MLS, i quali raggiungono il tetto di 501.9 milioni di dollari. Per fare un paragone con l'Europa, se si somma il totale del monte ingaggi delle due squadre più spendaccione della Premier League, Manchester United e Manchester City, si arriva all'esorbitante cifra di 490'859'244 milioni i dollari a stagione. Una somma non lontana da quella spesa per tutto il campionato nordamericano.

Dietro al trio di testa, fra i giocatori più pagati della MLS si trovano altre vecchie conoscenze del calcio europeo. Ai piedi del podio ci sono infatti il messicano ex Manchester United Javier Hernández con 7'443'750 di dollari - ora ai LA Galaxy - l'ex juventino Federico Bernardeschi a quota 6'295'381 - a Toronto - e l'argentino ex Zenit San Pietroburgo Sebastián Driussi, al momento in forza all'Austin FC con una busta paga di 6'022'500 dollari.

I soldi non sono tutto

Le società più spendaccione della MLS sono Miami - con un monte salari totale di $39,4 milioni -, Toronto FC - $32,3 milioni -, e LA Galaxy, con $25 milioni.

Nonostante ciò, a una partita dal termine della Regular Season, queste tre compagini sono già tagliate fuori dai Playoff. Quando si dice che i soldi non sono tutto.

In testa alla classifica della stagione regolare, con attualmente 68 punti conquistati in 33 partite, è il Cincinnati FC. Fra le 29 iscritte al campionato, la franchigia dell'Ohio si piazza al 21esimo posto per quanto riguarda il monte ingaggi.

Con finanze "ristrette" gli «Orange and Blue» hanno dunque saputo mettere assieme una squadra molto competitiva.