Il match fra Milan e Newcastle è terminato 0-0. Imago

Un tifoso del Newcastle United è stato accoltellato nella notte tra lunedì e martedì a Milano. Al momento non è chiaro se l'incidente sia collegato alla partita di Champions League che si è svolta martedì sera a San Siro.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella notte prima della partita di Champions League tra Milan e Newcastle United, un tifoso della squadra ospite è stato accoltellato.

L'uomo, 58 anni, stava passeggiando con il figlio e un amico quando è stato aggredito da un gruppo di ragazzi.

La vittima è stata portata in ospedale con ferite da taglio e, secondo i media, le sue condizioni sono stabili. Mostra di più

Numerosi media italiani hanno riportato che la sera prima dello scontro di Champions League tra il Newcastle United e il Milan, un uomo è stato aggredito da un gruppo di sette-otto ragazzi. Ha subito una ferita da taglio sulla schiena e due sul braccio.

Il cinquantottenne, che era in compagnia del figlio e di un amico, è stato trasportato in ospedale subito dopo l'incidente. Secondo la stampa le sue condizioni sarebbero stabili.

L'aggressione è avvenuta intorno a mezzanotte nel popolare quartiere dei Navigli. La figlia della vittima ha dichiarato a Sky Sports News: «Mio padre è in condizioni stabili, anche se un po' sotto shock. Ha subito recentemente due interventi al ginocchio ed è caduto cercando di scappare».

Indagini ancora in corso

In una dichiarazione del Newcastle United si legge: «Siamo profondamente preoccupati per le notizie di un nostro tifoso aggredito lunedì sera a Milano. Stiamo collaborando con le autorità locali per comprendere meglio le circostanze dell'accaduto. I nostri pensieri sono con il tifoso e la sua famiglia e speriamo in una sua pronta e completa guarigione».

Per ora i dettagli dell'sccsduto rimangono incerti. Un'unità speciale della polizia italiana ha avviato le indagini. Al momento non è noto se ci sia stata una disputa prima dell'incidente e se l'aggressione possa essere in qualche modo collegata alla partita di Champions League.

A San Siro, martedì sera, Milan e Newcastle hanno pareggiato 0-0.