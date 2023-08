Trump deride Rapinoe: «Bel tiro Megan, gli USA vanno all'inferno!»

Donald Trump se la prende con Megan Rapinoe. Imago

L'ultima Coppa del Mondo di Megan Rapinoe si è conclusa con una grande delusione. La stella della Nazionale statunitense è stata parzialmente responsabile dell'eliminazione della sua squadra con il suo rigore sbagliato. Donald Trump non ha perso l'occasione di deriderla.

Hai fretta? blue News riassume per te L'uscita degli Stati Uniti dagli ottavi di finale dei Mondiali è stata sino ad ora una delle maggiori sorprese della competizione.

La stella della squadra a stelle e strisce, Megan Rapinoe, ha sbagliato il suo calcio di rigore.

Rapinoe ha guadagnato fama mondiale anche grazie al suo coinvolgimento fuori dal campo, attirandosi le ire di Donald Trump.

L'ex presidente ha preso in giro Rapinoe e le sue compagne di squadra sui Social Media. Mostra di più

Durante l'ultima Coppa del Mondo in Francia, Rapinoe era stata di gran lunga la figura più influente del torneo, ciò non solo per via delle sue eccellenti prestazioni in campo ma anche alle dichiarazioni politiche. In caso di trionfo nella Coppa del Mondo, aveva annunciato che non sarebbe andata alla «fott*** Casa Bianca».

Dopo tutto, Donald Trump, che era il presidente degli Stati Uniti all'epoca, era considerato sessista e razzista. Inoltre, in segno di protesta, Rapinoe aveva lasciato alle altre compagne di squadra il compito di cantare l'inno degli Stati Uniti, ma senza rinunciare a segnare dei gol. Il suo rigore trasformato in finale contro l'Olanda per portare il risultato sul momentaneo 1-0 era stato il suo sesto gol nel torneo. Rapinoe era tornata in patria come miglior marcatrice, miglior giocatrice e nuova icona sociale e politica.

La fine di una carriera

Tuttavia, in questa Coppa del Mondo non c'è stata una conclusione positiva per la campionessa in carica e la sua squadra nazionale. Gli Stati Uniti sono stati eliminati dalla Svezia agli ottavi di finale con il punteggio di 4-5 dopo i calci di rigore.

Tra le giocatrici che hanno sbagliato il tiro dagli undici metri c'era anche Rapinoe, che ha giocato il suo ultimo grande torneo. «Ho fatto pace con me stessa. È triste, ma va bene», ha detto la giocatrice offensiva riguardo al suo ritiro. «Ho amato ogni momento della mia carriera. Il calcio mi mancherà da morire, ma sento che è il momento giusto per smettere».

Twitter

Il suo vecchio nemico Trump ha colto l'occasione per salutarla con un messaggio personale sui social media: «La scioccante e completamente inaspettata sconfitta della squadra di calcio femminile degli Stati Uniti contro la Svezia simboleggia ciò che sta accadendo alla nostra grande nazione sotto il corrotto Joe Biden. Molti dei nostri giocatori erano apertamente anti-americani, nessun altro paese si è comportato in quel modo, nemmeno lontanamente. IL RISVEGLIO EQUIVALE A FALLIRE. Bel tiro, Megan, gli Stati Uniti vanno all'inferno!!! MAGA (Make America Great Again ndr.),» ha scritto il 77enne, che attualmente è coinvolto in procedimenti legali in relazione all'assalto al Campidoglio.

Derisa da Trump, promossa da Biden

Già alle Olimpiadi del 2021, il 45esiumo presidente degli Stati Uniti aveva preso di mira Rapinoe, che aveva rivelato pubblicamente la sua omosessualità nel 2012. «La donna con i capelli viola ha giocato terribilmente. Passa troppo tempo a pensare alla politica di sinistra e a non fare il suo lavoro», aveva sbottato Trump.

Dal 2019, la donna, ora 38enne, insieme ad alcune compagne di squadra, aveva combattuto in tribunale perché le donne statunitensi ricevessero la stessa somma di denaro della squadra maschile. Nell'estate del 2022 Joe Biden le aveva assegnato la «Medal of Freedom» presidenziale, il massimo riconoscimento per civili negli Stati Uniti.