Una mega offerta tenta Lautaro Martinez

Lautaro Martinez KEYSTONE

Un giornalista argentino mette in fibrillazione i tifosi argentini: un non nominato club saudita avrebbe fatto una mega offerta a Lautaro Martinez. L'Inter è già a corto di attaccanti.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo Cesar Luis Merlo un club saudita avrebbe offerto 240 milioni a Lautaro Martinez per lasciare l'Inter.

Per ora l'argentino non ha accettato l'offerta.

L'Inter, in attacco, ha già perso Dzeko e molto probabilmente Lukaku. Anche l'altro attaccante argentino Joaquin Correa potrebbe lasciare Milano. Mostra di più

Mentre Onana sta per fare le valigie, il volo per Manchester è riservato - secondo il giornalista Cesar Luis Merlo, un club saudita avrebbe offerto all'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez 240 milioni di euro per unirsi a loro.

I club dell'Arabia Saudita hanno speso cifre da capogiro finora per attirare giocatori dai massimi campionati europei e il centravanti argentino è l'ultimo finito sui loro radar.

🚨[EXCLUSIVO] Un club de Arabia Saudita vino por Lautaro Martínez. Su agente ya tiene una propuesta de 4 años de contrato a razón de €60M cada uno.

*️⃣El delantero aún no dio la luz verde para avanzar por lo que todavía no hay contactos con Inter.

All'argentino, campione del mondo con Lionel Messi, sarebbe stato offerto un accordo quadriennale che gli farebbe guadagnare oltre 60 milioni di euro durante la sua permanenza in Medio Oriente. Per ora, il giocatore non ha accettato la proposta.

Martinez è diventato uno dei migliori centravanti d'Europa da quando si è trasferito dall'Argentina in Italia. Nel corso della scorsa stagione Lautaro ha segnato 21 gol in 38 presenze, aiutando la sua squadra a raggiungere il terzo posto in Serie A. Ha inoltre guidato i nerazzurri alla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. L'Inter, ricordiamo, ha raggiunto la finale di Champions League e il 25enne ha realizzato tre gol e tre assist durante la campagna europea.

Ma l'apice della sua stagione è arrivato a dicembre, quando ha sollevato la Coppa del Mondo 2022, in Qatar. Ha lavorato molto «Il Toro» per la sua Nazionale, ma non è riuscito a segnare, mancando cinque grandi occasioni. Tuttavia, questo non ha intaccato la sua reputazione di uno dei migliori attaccanti in circolazione.

Inter, attaccanti cercasi

L'Inter vuole tenerlo, soprattutto dopo averlo nominato capitano in seguito alla partenza di Samir Handanovic. Inoltre, i milanesi hanno già lasciato che Edin Dzeko si trasferisse al Fenerbahce, e Romelu Lukaku sembra oramai fuori portata. Così, mentre si sentono le sirene saudite per Lautaro, l'Inter sta cercando di trovare un accordo per l'attaccante dell'Atletico Madrid Alvaro Morata. Anche l'altro argentino, Joaquin Correa, dopo il deludente periodo trascorso a Milano, potrebbe essere presto ceduto.

Al momento non c'è alcuna indicazione che Martinez accetti l'offerta dell'Arabia Saudita, ma il tanto denaro potrebbe tentare sia lui che l'Inter.