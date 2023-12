Xhaka si toglie un sassolino: «Sono più criticato in Svizzera che in Germania»

Granit Xhaka è molto apprezzato in Germania. Imago

Il capitano della Nazionale svizzera di calcio ha parlato coi media dopo il pareggio di questo fine settimana del suo Leverkusen contro il Dortmund (1-1). Il basilese si è pure sbilanciato sullo scontro con la Germania agli Europei.

Hai fretta? blue News riassume per te Granit Xhaka, arrivato in Germania dall'Arsenal in estate, si è imposto come leader del centrocampo nel Bayer Leverkusen, attualmente in testa alla Bundesliga con tre punti di vantaggio sul Bayern Monaco.

Dopo il pareggio dello scorso weekend contro il Borussia Dortmund, il capitano della Nati, ha riflettuto sulla sfida Svizzera-Germania agli Europei, riconoscendo la qualità della squadra tedesca nonostante il momento difficile.

Rudi Völler, ex giocatore e attuale direttore sportivo della federazione tedesca, è un ammiratore di Xhaka. Quest'ultimo si sente più apprezzato in Germania che in Patria. Mostra di più

Granit Xhaka sta facendo molto bene con il Bayer Leverkusen. Trasferitosi quest'estate in Bundesliga in provenienza dall'Arsenal, nella sua nuova squadra il trentunenne di Basilea si è immediatamente imposto come leader del centrocampo. Il club della Renania Settentrionale-Vestfalia, mai campione di Germania, dopo 13 partite è attualmente in testa alla classifica, con tre punti di vantaggio - e una partita in più - sul Bayern Monaco.

Lo scorso fine settimana il Bayer Leverkusen ha tuttavia subìto una piccola battuta d'arresto pareggiando contro il Borussia Dortmund. Dopo la partita, intervistato da «DAZN», il capitano della Nati è stato ovviamente sollecitato sul duello che attende Svizzera e Germania ai prossimi Europei.

«Certamente, abbiamo discusso di questa partita nello spogliatoio - ha dichiarato Granit Xhaka - anche se la Germania non sta andando molto bene in questo momento, rimane una squadra pericolosa con molte qualità».

Il recordman di presenze con la Nazionale rossocrociata si è mostrato magnanimo nel suo discorso. «Speriamo che sarà un buon Europeo, prima di tutto per noi svizzeri e poi magari anche per la Germania», ha scherzato.

Rudi Völler è un ammiratore di Xhaka

Dall'altra parte del confine, Granit Xhaka ha molti ammiratori. Tra questi, Rudi Völler, ex giocatore e attuale direttore sportivo della Federazione tedesca.

«È il leader, non solo della Svizzera, ma anche a Leverkusen», ha spiegato il 63enne - spero che non giocherà contro di noi all'Euro, ma siccome è praticamente sempre in campo e non si infortuna mai, dovremo fare i conti anche con lui».

«Sono orgoglioso che Rudi Völler abbia detto queste belle parole su di me», ha reagito il diretto interessato, ammettendo di sentirsi più apprezzato all'estero che in patria. «Sono più criticato in Svizzera che qui, ma questo è un altro argomento», ha infatti commentato il centrocampista 31enne.