Yakin vuole rimescolare le carte: «Faremo anche dei cambiamenti di personale»

In risposta ai problemi emersi durante l'ultima fase delle qualificazioni agli Europei, Yakin prevede di apportare cambiamenti nello staff e nella disciplina della squadra.

Allo stesso tempo l'attuale assistente allenatore Vincent Cavin potrebbe lasciare per diventare il nuovo direttore sportivo del Losanna, mentre si discute l'ingaggio di un ex giocatore come nuovo membro dello staff della Nazionale.