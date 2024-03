Yann Sommer rimane al suolo in occasione della gara amichevole tra Danimarca e Svizzera. KEYSTONE

Yann Sommer non partirà con la Nazionale per l'Irlanda. Il numero 1 di Murat Yakin, infortunatosi al piede nella partita amichevole contro la Danimarca, tornerà al suo club, l'Inter, per sottoporsi a visite mediche.

Hai fretta? blue News riassume per te Yann Sommer si è infortunato in occasione della partita amichevole di sabato tra la Danimarca e la Svizzera.

Il 35enne ha lasciato il ritiro della Nazionale e non giocherà la sfida contro l'Irlanda, in agenda per martedì.

In sostituzione a Sommer è stato chiamato Jonas Omlin, portiere del Borussia Mönchengladbach.

Di conseguenza si allunga la lista degli infortunati in casa Inter. Mostra di più

Il portiere della Nati Yann Sommer ha lasciato il ritiro della Nazionale svizzera ed è tornato all'Inter dopo essersi infortunato alla caviglia.

Sabato sera, a Copenhagen, il 35enne ha dovuto infatti lasciare il campo al 37esimo minuto dell'amichevole contro la Danimarca (0-0).

Il numero 1, che è stato sostituito da Yvon Mvogo, è apparso dolorante mentre lasciava il terreno di gioco.

La Federazione svizzera di calcio ha annunciato la sua partenza e come suo sotituto è stato chiamato Jonas Omlin, portiere del Borussia Mönchegladbach.

Sommer sembra essersi slogato la caviglia destra, situazione non nuova per l'ex portiere del Bayern di Monaco e Gladbach.

Il portiere elvetico ha già avuto un problema simile quando giocava per il Borussia Mönchengladbach prima della Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

Nel 2016, ancora, era stato vittima di un altro infortunio alla stessa articolazione con un interessamento ai legamenti.

Inter: la lista degli infortunati si allunga

È un periodo difficile per Simone Inzaghi e la sua Inter, che dopo la scioccante eliminazione in Champions League, per mano dell'Atletico Madrid, si trova ora a fare i conti con diversi infortunati di primo piano.

Contro l'Empoli, per la prossima sfida di campionato, sono già stati annunciate le assenze di Stefan de Vrij, Marko Arnautovic e Juan Cuadrado.

Se dopo gli accertamenti Yann Sommer non potrà giocare, l'Inter si affiderà alla seconda scelta Emil Audero, attualmente in prestito dalla Sampdoria.