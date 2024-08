Due arbitri ubriachi finiscono in galera prima di una partita. Ecco perché

L'arbitro Bartosz Frankowski sarebbe stato ubriaco. Imago

Due arbitri polacchi avrebbero rubato un cartello stradale mentre erano sotto l'effetto dell'alcol prima di una partita di qualificazione alla Champions League per la quale avrebbero dovuto lavorare.

Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì sera due arbitri polacchi avrebbero dovuto fungere da assistenti VAR in una partita di qualificazione di Champions League.

I due fischietti sono stati esclusi dalla partita.

Oltretutto sono sospettati di aver rubato un segnale stradale mentre erano sotto l'effetto dell'alcol. Mostra di più

Gli arbitri polacchi Bartosz Frankowski e Tomasz Musial sono sospettati di aver rubato un cartello stradale sotto l'effetto dell'alcol prima del loro incarico in una partita di qualificazione di Champions League.

Come riporta «TVP Sport», citando la polizia di Lublino, i due uomini, in compagnia di un amico, sarebbero finiti in una cella dove vengono messi gli ubriachi a smaltire la sbornia.

Entrambi dovevano lavorare come assistenti VAR nella partita tra Dynamo Kiev e Glasgow Rangers a Lublino, in Polonia, di martedì sera.

L'UEFA ha confermato che gli assistenti arbitrali sono stati sostituiti per il match. La federazione calcistica polacca (PZPN) ha annunciato che la situazione è ancora in fase di analisi.

La polizia indaga

Secondo la polizia locale, martedì mattina presto i passanti hanno segnalato che tre uomini stavano rubando un segnale stradale nel centro di Lublino.

«Gli agenti di polizia si sono recati sul posto. Gli uomini sono stati sottoposti a un test alcolemico. È risultato che erano fortemente intossicati», ha dichiarato un portavoce della polizia all'emittente polacca.

Il trio avrebbe avuto un tasso alcolico superiore all'1,5 per mille ciascuno. Sono indagati per aver rubato e distrutto delle infrastrutture del traffico.

La federazione calcistica polacca ha annunciato che «condurrà un'analisi dettagliata della situazione in relazione alle segnalazioni di comportamenti inappropriati da parte di due arbitri che dovevano lavorare nella partita di qualificazione alla Champions League tra la Dinamo Kiev e i Glasgow Rangers».

Se le accuse saranno confermate, verrà richiesta la risoluzione dei loro contratti.