Patrick Rahmen spero di sorprendere i blaugrana. Keystone

«Sfidare il Barcellona è qualcosa di diverso. Anche se in campionato abbiamo qualche difficoltà in questo caso sicuramente non ci mancherà la determinazione e la voglia di far bene», ha commentato al microfono di blue Sport l'allenatore dello Young Boys Patrick Rahmen in vista della partita di questa sera.

Il Barça ha subito una sconfitta in campionato alcuni giorni fa. «Sì hanno perso contro l'Osasuna, e sono pure usciti sconfitti dalla prima sfida di Champions League col Monaco. Per noi potrebbe essere un piccolo vantaggio, ma allo stesso tempo prenderanno la partita molto sul serio», ha analizzato il tecnico dei gialloneri.

«Certo, conosciamo i punti di forza dei nostri avversari, ma affronteremo questo Barcellona con fiducia», ha concluso il 55enne.