Il Milan compie un'impresa in casa del Real - Embolo decisivo a Bologna - City demolito a Lisbona

Real Madrid – Milan 1:3 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Serata ricca di sorprese in Champions League! Il Milan trionfa 3-1 contro il Real Madrid, il Bologna cade 1-0 contro il Monaco in un derby svizzero poco emozionante, mentre il Manchester City crolla clamorosamente 4-1 contro lo Sporting a Lisbona. Guarda tutte le Highlights della serata.

Il Milan ha ottenuto un'importante vittoria contro il Real Madrid nella quarta giornata della fase campionato di Champions League.

In un Santiago Bernabeu gremito, i rossoneri si sono imposti con un netto 3-1 sui blancos, con i gol di Thiaw, Morata e Reijnders.

La squadra di Fonseca, scesa in campo senza timore, ha saputo gestire i momenti cruciali della gara e si è dimostrata più efficace in fase realizzativa.

Con questo successo, il Milan raggiunge i 6 punti in classifica, al pari degli spagnoli.

Morata: «Che partita, ma ora non bisogna sparare i fuochi d'artificio» L'attaccante spagnolo Álvaro Morata, autore del momentaneo 2-1, commenta il colpaccio dei rossoneri a Madrid. 05.11.2024

Il derby svizzero al Dall'Ara non ha regalato particolari emozioni. Bologna e Monaco si sono affrontati in una sfida che si è conclusa con la vittoria dei biancorossi per 1-0, grazie a un gol di Kehrer su passaggio decisivo di Embolo.

I giocatori svizzeri del Bologna, Freuler e Ndoye, non hanno lasciato il segno sul match.

Nel primo tempo, i monegaschi erano già riusciti a segnare, ma la rete era stata annullata dal VAR per un fallo sul portiere.

Bologna – Monaco 0:1 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

In Francia, la Juventus ha ottenuto solo un pareggio per 1-1 contro il Lille. I francesi hanno aperto le marcature con un passaggio preciso dell'ex giocatore del Basilea, Zhegrova, che ha permesso a David di segnare.

La reazione della Vecchia Signora è stata immediata, ma nonostante la pressione costante, l'unico gol bianconero è arrivato su rigore, realizzato da Vlahovic.

Lille – Juventus 1:1 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Sconfitta sorprendente per il Manchester City di Akanji in Champions League: a Lisbona, i Citizens sono stati travolti 4-1 dallo Sporting, sostenuto da un pubblico incredulo e in festa.

Nonostante il vantaggio iniziale di Foden al quarto minuto, la squadra di Guardiola non ha saputo tenere testa alla rimonta dei portoghesi.

Gyökeres, attaccante svedese, ha pareggiato al 38esimo e poi, subito dopo l'intervallo, ha contribuito al 3-1, tre minuti dopo il vantaggio di Araujo.

Il finale è stato segnato ancora da Gyökeres, che ha trasformato un rigore all'80esimo, mentre Haaland aveva fallito un penalty una decina di minuti prima, colpendo la traversa.

Sporting – Manchester City 4:1 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Le altre Highlights

Celtic – Lipsia 3:1 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Liverpool – Leverkusen 4:0 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Dortmund – Sturm Graz 1:0 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

PSV – Girona 4:0 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Slovan Bratislava – Zagabria 1:4 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024