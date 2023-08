Luciano Spalletti sarà il nuovo ct della Nazionale italiana. Imago

Lo stratega toscano mira a eludere un potenziale scontro legale con De Laurentiis e prendere in mano da subito la Nazionale azzurra.

Hai fretta? blue News riassume per te Da quando Roberto Mancini ha lasciato la guida della Nazionale italiana, Luciano Spalletti è stato da subito uno dei papabili successori.

Nel contratto che lo lega ancora al Napoli fino alla prossima estate, l'ex allenatore della squadra partenopea ha però una clausola particolare.

Stando alla «Gazzetta dello Sport», nonostante l'inghippo della clausola, Spalletti diventerà molto presto il nuovo ct dell'Italia. Mostra di più

Stando alla «Gazzetta dello Sport», Luciano Spalletti ha dato il suo assenso per guidare la Nazionale italiana. E la Federazione (FIGC) prevede di rendere pubblico questo accordo domani. Dopo una serie di momenti incerti, nella tarda giornata di ieri tutto sembra aver preso una piega positiva.

Quest'oggi, sempre secondo il foglio rosa, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e Spalletti avranno un incontro faccia a faccia, pronti a consolidare l'accordo dopo aver superato le esitazioni che hanno contraddistinto le fasi preliminari. La presentazione ufficiale sembra essere prevista per lunedì a Roma.

L'indecisione di Spalletti

Il quotidiano sportivo racconta che ancora ieri Gravina aveva percepito in Spalletti un certo grado di indecisione. La sua ambizione e il desiderio di diventare il ct degli azzurri non sono mai vacillati fin dai primi colloqui. Tuttavia, Spalletti sembrava ancora in preda a riflessioni, in particolare a causa della clausola da rispettare con il Napoli.

Questa situazione ha gettato un'ombra sul suo entusiasmo, facendolo sentire quasi sotto pressione, soprattutto pensando alle difficoltà di iniziare con il piede giusto. Ma chi gli ha garantito pieno sostegno lo ha rassicurato sulla possibilità di affrontare ogni questione legale con De Laurentiis.

Sempre secondo la «Gazzetta» la decisione di Spalletti era chiara da tempo: guidare l'Italia è un sogno, un'opportunità che non si può rifiutare. Con il passare delle ore e i colloqui successivi, ogni esitazione è svanita. Senza clamorosi ribaltamenti di fronte, domani dovrebbe quindi diventare ufficiale.

L'Italia sembra dunque avere trovato il successore di Roberto Mancini.