Come sarà la vita di Oscar Pistorius dopo 9 anni di carcere?

Oscar Pistorius in un immagine del 2013 KEYSTONE

In un comunicato rilasciato dal Ministero della Giustizia del Sudafrica alle 06.30 si conferma che Oscar Pistorius, come previsto, è ufficialmente da oggi in libertà vigilata e che è stato rilasciato dopo aver scontato quasi 9 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata, Reeva Steenkamp. È l'inizio di un nuovo periodo di paura per l'ex stella dell'atletica.

Hai fretta? blue News riassume per te Oscar Pistorius è stato rilasciato in libertà vigilata venerdì 5 gennaio dopo quasi 9 anni di carcere, ed è soggetto a severe condizioni.

Di recente sono circolate notizie di possibili minacce di morte e altri atti di vendetta, ma non sono ancora state confermate né smentite dai funzionari.

L'ex atleta dovrà impegnarsi in servizi sociali a favore della comunità e frequentare seminari di prevenzione alla violenza. Mostra di più

Dopo quasi nove anni dietro le sbarre, l'ex stella delle Paraolimpiadi Oscar Pistorius è stato rilasciato sulla parola dal centro correzionale di Atteridgeville, a Pretoria. L'ex atleta, noto come «Blade Runner» e famoso per aver partecipato ai Giochi Olimpici come primo atleta amputato, si trova ora ad affrontare una nuova realtà.

La madre di Reeva Steenkamp, uccisa da Oscar Pistorius la notte del 14 febbraio 2013, ha commentato il suo rilascio dal carcere dicendo di star scontando «l'ergastolo» nel suo dolore.

Libertà condizionata

Il rilascio di Pistorius sulla parola è però soggetto a condizioni severe. Vivrà nella villa dello zio Arnold, nell'esclusivo quartiere Waterkloof di Pretoria, con orari di permanenza prestabiliti, rapporti regolari al suo ufficiale di sorveglianza e il divieto di consumare alcolici o rilasciare interviste.

Il periodo di libertà vigilata dell'ex velocista termina il 5 dicembre 2029.

.@FoxNews makes unsourced, unverifiable claims that @SAPoliceService warned Oscar Pistorius he “could become a target for assassination” by “underworld figures reported to be sympathetic” to Reeva Steenkamp’s family.



No substantiation whatsoever.https://t.co/v3RPUfRDWB — Karyn Maughan (@karynmaughan) January 3, 2024

Minacce di morte non confermate

Questo reinserimento nella società solleva diverse domande: quanto sarà davvero libero Pistorius?

Inoltre, secondo alcuni documenti, potrebbe essere minacciato da personaggi malavitosi per vendicare l'omicidio della sua ex ragazza. Tuttavia, queste affermazioni non sono state confermate da fonti ufficiali.

Un amico della famiglia Steenkamp avrebbe avvertito l'ex atleta con parole minacciose: «Dovrà sempre guardarsi le spalle...».

Anche le notizie sulle possibili minacce a Pistorius sono attualmente molto varie. Mentre alcuni media ipotizzano minacce di morte e atti di vendetta, una giornalista di RTL, presente sul posto, smentisce queste affermazioni.

Le ingenti precauzioni di sicurezza sono una misura non certo rara in Sudafrica.

«Temo che questo sistema di sicurezza sia assolutamente normale qui. Anche a casa mia ci sono filo spinato e recinzioni elettriche, anche senza la presenza di Pistorius», una dichiarato la giornalista.

La famiglia Steenkamp ha fiducia nella giustizia

La famiglia Steenkamp, rappresentata da un avvocato, nega anche di avere legami con la malavita o di condonare atti di violenza. I genitori della defunta, Barry e June Steenkamp, hanno sempre avuto fiducia nel sistema giudiziario e rifiutato la violenza.

Oscar Pistorius (sinistra) e Reeva Steenkamp in occasione della cerimonia dei South African Sport Awards nel 2012. KEYSTONE

Un reinserimento sotto l'occhio dell'opinione pubblica

Da oggi l'ex atleta olimpico deve affrontare la sfida di riorganizzare la sua vita dopo il carcere. Dovrà svolgere lavori socialmente utili e partecipare a seminari sulla prevenzione della violenza e sul controllo degli impulsi.

La sua famiglia, tra cui il fratello, la sorella e il padre, lo sostiene e ha in programma di trascorrere insieme il primo fine settimana dopo il suo rilascio.

Resta da vedere come si svilupperà la sua vita dopo il carcere e come affronterà le sfide della sua nuova libertà. Ciò che è certo è che il suo percorso sarà oggetto di interesse pubblico e di molte osservazioni critiche.