Kiptum Imago

atletica piange la morte di Kelvin Kiptum.

Il mondo dell’ Il keniano ha perso la vita insieme al suo allenatore in un incidente d’auto in Patria, sulla strada che da Eldoret porta a Kaptagat. L’8 ottobre scorso era salito agli albori della cronaca per aver chiuso la maratona di Chicago in 2h00’35», un tempo che proprio martedì scorso era stato ratificato come nuovo record della disciplina.

Swisstxt