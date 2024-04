Jonas Vingegaard viene trasportato in ospedale dai soccorritori dopo una grave caduta. Eurosport

Le stelle del ciclismo Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel si sono procurati diverse fratture in una caduta di massa durante il Giro dei Paesi Baschi. Le cause dell'incidente non sono chiare, ma il giorno dopo l'incidente ci sono i primi tentativi di spiegazione.

dpa fon

Hai fretta? blue News riassume per te La quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi è stata rovinata da un grave incidente.

Le stelle del ciclismo Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e l'australiano Jay Vine hanno riportato gravi fratture in una caduta di massa.

Le cause del sinistro non sono ancora chiare, ma un giorno dopo l'accaduto si cerca di dare delle spiegazioni. Mostra di più

Nella giornata di giovedì Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, insieme all'australiano Jay Vine, hanno subito gravi fratture in una caduta di massa durante la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi.

Nella ricerca delle cause, oltre ai possibili danni del manto stradale, si sta mettendo sotto osservazione anche lo stile di guida sempre più aggressivo dei ciclisti.

Come in altri sport, ci sono atleti giovanissimi, che arrivano fra i professionisti direttamente dalle categorie giovanili, i quali vogliono dimostrare subito di che pasta sono fatti, ha detto il ciclista tedesco Nils Politt in un'intervista rilasciata al «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

«In generale, il livello di stress è molto più alto. Le gare diventano sempre più veloci», ha osservato il 30enne del team UAE prima della Parigi-Roubaix di domenica scorsa, descrivendo l'evoluzione generale del ciclismo.

Giovedì, durante la tappa del Giro dei Paesi Baschi, numerosi ciclisti sono stati coinvolti in una caduta di massa.

Il due volte vincitore del Tour de France Vingegaard ha subito una frattura della clavicola e alle costole. La stella belga Evenepoel ha riportato, oltre a una frattura della clavicola, anche la rottura della scapola e dovrà essere operato.

Ancora peggio è andata all'australiano Jay Vine con delle fratture alle vertebre cervicali e alla cassa toracica.

In totale sono stati undici i ciclisti a doversi ritirare dopo l'incidente.

💥 𝐂𝐚𝐢́𝐝𝐚 𝐦𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞 con muchos implicados en la @ehitzulia



🚨 Vingegaard, Evenepoel y Roglic, con gestos de bastante dolor entre los afectados#itzulia2024 pic.twitter.com/pVjlaglVd9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 4, 2024

Lo stato degradato della strada come causa?

Fino a giovedì sera, la causa del catastrofico incidente non era stata chiarita. Quest'anno il percorso è stato particolarmente semplice, ma ci sono state comunque molte cadute.

Questo dovrebbe far riflettere i ciclisti, poiché potrebbero essere loro a causare il pericolo. «Dobbiamo ripensare un po' al modo in cui competiamo l'uno contro l'altro», ha spiegato il vincitore di una tappa del Tour de France, Pello Bilbao.

Il giornale «Mundo Deportivo» e il ciclista spagnolo Mikel Bizkarra hanno anche citato dei possibili danni al manto stradale come causa della caduta di massa. «C'era un avvallamento nella curva», ha riferito il quotidiano iberico.

Bizkarra, che nel mese di marzo ha partecipato al Giro della Catalogna, ha parlato di molte radici di alberi sotto la strada in quel punto del percorso. Non si vedono a colpo d'occhio, e se non si tiene bene il manubrio, è «facile volare per aria», ha spiegato il 34enne al «Diario AS».