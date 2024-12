Janis Moser è stato l’unico elvetico a vincere nella notte NHL, imponendosi per 4-2 sui Canucks.

Il difensore di Tampa Bay ha chiuso senza punti ma con un minutaggio di 21’52" e un bilancio di +1.

Dal canto suo l’attaccante dei canadesi Pius Suter ha fornito l’assist per il momentaneo 1-0. In bianco Nino Niederreiter, battuto nettamente 4-1 con i suoi Jets da Columbus.

Nessun punto per lo svizzero, mentre 96% di parate per Elvis Merzlikins, in porta per i Blue Jackets. Netta sconfitta anche per i Devils di Sigenthaler, Meier e Hischier, superati con un secco 4-0 da Colorado.

