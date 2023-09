Le Lugano Ladies continueranno a giocare.

Grazie all'arrivo di due nuovi sponsor la società, che resta alla ricerca di un presidente, potrà continuare a vivere.

Hai fretta? blue News riassume per te Grazie a due nuovi sponsor la squadra delle Ladies Lugano potrà continuare a esistere.

Le Ladies sono ancora alla ricerca di un presidente e hanno fatto un appello in questo senso. Mostra di più

Grazie al contributo finanziario cruciale di due sponsor, Cerutti Caffé e un altro che preferisce rimanere anonimo, le Ladies Lugano avranno la possibilità di proseguire la loro attività e prenderanno parte alla stagione 2023-24 di SWHL.

L'annuncio è stato fatto dalla società stessa attraverso un comunicato, nel quale è stato precisato che sarà essenziale «trovare ulteriori sponsor e ottenere il supporto del pubblico per assicurare una transizione solida e la continuità nei prossimi anni».

Le Ladies sono ancora anche alla ricerca di un presidente e hanno fatto un appello in questo senso. Tuttavia, la notizia più importante al momento è che le ragazze bianconere saranno in campo sabato alla Cornèr Arena per il loro debutto contro il Davos.