Dario Simion, affronterà l'ultima stagione con lo Zugo prima di tornare a Lugano. Keystone

Dario Simon tornerà a Lugano dopo dieci anni.

bfi bfi

Un ritorno a Lugano dunque per Dario Simion, dove ha già militato dal 2010 al 2014. L'attaccante 30enne ha firmato con i bianconeri un contratto valido per sei anni a partire dal campionato 2025-26. Ciò significa che prima di rientrare in riva al Ceresio sarà ancora attivo coi Tori fino al termine della stagione 2024-2025.

Nella scorsa stagione, con lo Zugo, il ticinese ha segnato 21 gol e collezionato 10 assist in 62 partite. Ha anche partecipato ai Mondiali in Cechia, da dove ha portato a casa la medaglia d'argento giocando dieci partite e facendo registrare due assist.

Le parole di Domenichelli

Queste le parole del General Manager Hnat Domenichelli, pubblicate sul sito ufficiale dell'HC Lugano: «Dario è un giocatore di grande carattere. Sarà un leader importante nella nostra squadra del futuro. La sua etica del lavoro, la sua professionalità e la sua dedizione lo rendono uno dei migliori attaccanti svizzeri del nostro campionato. Non vediamo l’ora di dargli il bentornato a Lugano nella stagione 25/26».

Simion: «Tonerò dove tutto era iniziato»

Così si è espresso Dario Simion a proposito della firma: «Sono molto felice e grato al Lugano che mi permetterà di proseguire la carriera dove avevo potuto cominciare a confrontarmi con i grandi. Il Lugano sta andando in una direzione che mi piace e credo fortemente che si potranno avere obiettivi importanti. Nel mercato attuale le scelte vanno fatte con anticipo. Ora sono focalizzato sulla mia settima stagione a Zugo e darò il 100% per un club in cui sto vivendo una grande esperienza. Poi, dal prossimo anno, tornerò dove tutto era iniziato».