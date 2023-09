Il Lugano si è imposto in casa. Keystone

Il Lugano ha vinto il primo derby stagionale, imponendosi alla Cornèr Arena per 4-3 dopo i rigori. Agli shootout decisivi i sigilli di Granlund e Fazzini, mentre per l'Ambrì non ha realizzato nessuno.

La 250esima sfida cantonale della storia è stata ricca di occasioni, regalando emozioni ai 6'733 presenti.

I padroni di casa avrebbero potuto ottenere la posta piena, ma possono recriminare per le chance non sfruttate (43-11 i tiri) e due pali colpiti da Carr.

I biancoblù devono invece ringraziare Bürgler (2 gol e 1 assist) e l'estremo difensore Juvonen per il punto conquistato.

Bianconeri dominanti, biancoblù cinici

Pronti, via e l'Ambrì ha trovato il vantaggio al 2'45" in cinque contro quattro, con Bürgler, che ha replicato al 5'24".

La reazione del Lugano non si è fatta attendere e dopo un palo colpito Carr ha sfruttato il primo powerplay all'11'03".

Nel secondo tempo dominio assoluto dei padroni di casa, come dimostra il parziale di 18-2 tiri, trovando un solo gol, siglato da Fazzini sempre con l'uomo in più in cinque contro tre al 36'16".

I biancoblù si sono dimostrati cinici, sfruttando anche il secondo powerplay con Kneubühler al 41'24", ma Thürkauf ha subito pareggiato i conti al 42'37".

