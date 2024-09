Hnat Domenichelli è soddisfatto della squadra in vista della nuova stagione. Keystone

Diamo uno sguardo alla stagione che attende Ambrì Piotta, Lugano e Davos. La National League infatti riparte questa sera.

Ambrì Piotta

Dominik Kubalik è tornato in Leventina, ma fino a quando rimarrà? Imago

L'Ambrì Piotta arriva da una delle sue migliori stagioni recenti, quando hanno ottenuto l'ottavo posto grazie a una buona continuità di prestazioni. Tuttavia la delusione per l'eliminazione nei Play-in è ancora forte.

Il club ha fatto significativi progressi, sia nella struttura della squadra che a livello tattico, ma nei momenti decisivi sono emerse ancora delle fragilità, soprattutto sul piano mentale, come dimostrato nelle sfide contro il Lugano - e il fatidico vantaggio di 4-0 mandando al vento - e in seguito il Bienne.

Per la nuova stagione l'obiettivo dichiarato è qualificarsi nuovamente per i Play-in. I giocatori, ancora feriti dall'eliminazione della scorsa primavera, hanno espresso il desiderio di andare oltre, e il direttore sportivo Paolo Duca chiede maggiore convinzione e determinazione per fare un ulteriore passo avanti.

«Purtroppo la scorsa primavera la posizione in classifica non è stata sfruttata, e abbiamo sprecato la nostra chance di tornare a qualificarci per i Playoff. Le sconfitte contro Lugano e Bienne hanno lasciato amaro e frustrazione, che siamo però sicuro che verranno trasformate in motivazione», aveva commentato il DS biancoblù nella conferenza stampa di presentazione.

In seguito è stato comunicato l'ingaggio di Dominik Kubalik, colui che potrebbe essere il giocatore chiave della stagione dei leventinesi, rappresentando una delle maggiori attrazioni del campionato fino a quando resterà. Ricordiamo che il contratto firmato dal ceco prevede la possibilità di partire con effetto immediato per il Nord America in caso di accordo con una franchigia di NHL prima del 15 dicembre 2024.

Insieme a Kubalik, l'Ambrì ha scommesso suoi nuovi stranieri Maillet, Ang e Curran oltre a contare su una difesa rodata con Heed e Virtanen, accompagnati dal nuovo arrivo fra i pali Senn.

La rosa Portieri: Janne Juvonen, Gilles Senn, Davide Fadani

Difensori: Kodie Curran, Isacco Dotti, Zaccheo Dotti, Tim Heed, Rocco Pezzullo, Simone Terraneo, Jesse Virtanen, Dario Wüthrich, Jesse Zgraggen.

Attaccanti: Jonathan Ang, Yannick Brüschweiler, Dario Bürgler, Tommaso De Luca, Floran Douay, Daniele Grassi, André Heim, William Hedlund, Diego Kostner, Dominik Kubalik, Manix Landry, Jakob Lilja, Philippe Maillet, Tim Muggli, Miles Müller, Inti Pestoni, Dominic Zwerger. Mostra di più

Lugano

Da sinistra verso destra Joren Van Pottelberghe, Calle Dahlstroem, Luca Gianinazzi, David Aebischer, Radim Zohorna e Jiri Sekac. Keystone

In vista della nuova stagione per il Lugano l'obiettivo principale è ottenere la qualificazione diretta ai Playoff e in seguito progredire il più possibile, migliorando al contempo lo spirito di squadra.

Durante l'incontro con i media nella consueta conferenza stampa di presentazione i rappresentanti del club hanno espresso la volontà di fare un passo avanti rispetto alla scorsa stagione, conclusa ai quarti di finale, puntando a risultati migliori e più costanti anche durante la fase di Regular Season.

«I nuovi arrivati rappresentano ciò che volevamo aggiungere alla squadra dopo averla vista all'opera negli scorsi Playoff. In particolare i tre nuovi stranieri dovranno portare fisicità, esperienza ma anche tecnica, aiutandoci a migliorare anche gli special teams. Vedrete in particolare che Jiri Sekac diverrà presto uno dei giocatori preferiti dei tifosi grazie alle sue giocate», ha raccontato il direttore sportivo Hnat Domenichelli.

«La stagione sarà lunga, ma crediamo fortemente nel nostro obiettivo di qualificarci direttamente per i Playoff chiudendo la stagione regolare tra le prime sei. Non siamo ancora arrivati al termine del nostro processo di crescita, ci stiamo ancora lavorando. Ci vorrà ancora un po' di tempo per essere al top, ma siamo assolutamente convinti di quello che stiamo facendo», ha sottolineato il ds bianconero.

Il Lugano sembra dunque pronto a intraprendere un nuovo campionato con ambizioni chiare e ben definite. La fiducia nelle capacità della squadra e nei nuovi acquisti è alta, e il club è determinato a proseguire il suo percorso di crescita.

Con un obiettivo preciso, la squadra guarda al futuro con ottimismo e determinazione, consapevole che il lavoro svolto porterà i suoi frutti nel corso della stagione.

La rosa Portieri: Niklas Schlegel, Joren van Pottelberghe

Difensori: David Aebischer, Santeri Alatalo, Calle Andersson, Calle Dahlström, Samuel Guerra, Leandro Hausheer, Mirco Müller, Jesper Peltonen

Attaccanti: Mark Arcobello, Daniel Carr, Lorenzo Canonica, Cole Cormier, Luca Fazzini, Michael Joly, Giovanni Morini, Marco Müller, Aleksi Peltonen, Stephane Patry, Liekit Reichle, Jiri Sekac, Calvin Thürkauf, Matthew Verboon, Marco Zanetti, Radim Zohorna Mostra di più

Davos

Josh Holden vuole guidare l'HCD nei Playoff. HC Davos

Negli ultimi otto anni il Davos è entrato nella Top 4 solo una volta e ha vinto una sola serie di Playoff. Il bilancio riflette la nuova realtà finanziaria, quotata al ribasso. Tuttavia il club grigionese fatica a distaccarsi dalle ambizioni legate al suo glorioso passato come detentore del record di titoli in Svizzera: ovvero ben 31.

Con Dahlbeck, Honka, Stransky e Nordström, oltre ai neo arrivati con molte attese Tambellini, Ryfors e Zadina, il gialloblù dispongono di uno spettacolare reparto straniero, di altissima qualità. Se l'allenatore Josh Holden riuscirà a far ruotare abilmente i suoi uomini nel corso della stagione, le cose potrebbero farsi entusiasmanti per i tifosi dell'HCD: soprattutto dal punto di vista offensivo, le reti non dovrebbero mancare.

«Ovviamente speriamo che il lavoro quotidiano, negli allenamenti, con tutti gli aspetti che cerchiamo di mettere a punto come squadra ci spingano a fare meglio in ogni partita. La stagione sarà lunga, ma tutti i ragazzi vogliono raggiungere i Playoff. Una volta raggiunto tale obiettivo, poi tutto è possibile. Quindi noi vogliamo essere una squadra competitiva, farci trovare pronti, ogni settimana», ha dichiarato il tecnico Holden in un'intervista pubblicata sul sito del club grigionese negli ultimi giorni.

«La cosa più importante però è che la squadra resti unita, cerchi di migliorare insieme - ha spiegato il canadese - un gruppo che sia quando vince che perde trova il modo di migliorarsi diventa molto pericoloso, e ciò è quello che cerchiamo di fare ogni giorno».

«Quest'anno ci si aspetta un campionato di alto livello. Abbiamo 14 squadre che possono competere e vincere ogni sera. Noi cercheremo di fare sempre la differenza», ha infine concluso l'Head Coach davosiano.