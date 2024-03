Grassi KEY

Grazie al rotondo successo per 4-0 sul Kloten nell'ultima partita di regular season l'Ambrì ha reso ufficiale il derby nei play-in, avendo terminato la stagione all'ottavo posto.

La serata della stimo Arena non ha mai visto i biancoblù in difficoltà contro gli Aviatori, squadra slegata e a tratti impresentabile. I leventinesi hanno aperto le marcature con Grassi e raddoppiato nel secondo periodo con Lilja. Le reti di De Luca al termine di una bellissima azione con Dauphin e Spacek ed il ritorno al gol di Buergler dopo 12 partite hanno definito il punteggio. Secondo shutout stagionale per Conz.

