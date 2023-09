L'Ambrì batte il Losanna al termine di una folle partita, Lugano KO a Zugo

I biancoblù hanno saputo recuperare uno svantaggio di 4-1. KEYSTONE

L'Ambrì si è concesso un prestigioso, quanto esaltante successo sulla capolista Losanna, il Lugano invece ha incassato la quarta sconfitta stagionale nella sesta uscita, tornando battuto per 4-2 da Zugo.

Costretti a rincorrere per buona parte della partita, i biancoblù si sono imposti in rimonta 5-4 grazie a un powerplay molto efficace e alle prime reti di Pestoni (doppietta per lui).

Per quasi un tempo e mezzo i vodesi hanno imposto un ritmo sostenuto alla sfida, portandosi al 25'30" sul 4-1 di fronte a un HCAP riuscito a colpire solo con Spacek in 5c4 al 16'.

Tolto Juvonen per Conz, i leventinesi hanno via via guadagnato ghiaccio copendo con Lilja e Dauphin nel 2o periodo e con Pestoni in avvio di terzo.

Il Lugano cade a Zugo

I ticinesi, che si sono trovati di fronte per la prima volta l’ex Riva, hanno pagato a caro prezzo un errore di Joly a inizio ultimo tempo sfruttato da Martschini.

Le due squadre si sono divise il dominio dei primi due tempi, con i Tori ripresi due volte dai bianconeri, con la prima rete stagionale di Joly e l'altro gol in powerplay di LaLeggia.

Gli ultimi 20 minuti sono iniziati con l'errore del canadese e sono proseguiti con l'assalto dei luganesi fino alla rete a porta vuota di Wingerli.

Swisstxt