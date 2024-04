Febbre da Playoff a Zurigo. Keystone

I biglietti per Gara-1 e 3 della serie finale tra Zurigo e Losanna alla Swiss Life Arena sono già tutti esauriti. Tuttavia si possono ancora acquistare tramite «Ricardo», a volte a prezzi altissimi.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Gli ZSC Lions di Zurigo hanno dominato le semifinali di National League, eliminando lo Zugo in soli quattro incontri e suscitando grande entusiasmo tra i tifosi in attesa di celebrare il decimo titolo.

Nonostante i prezzi ufficiali dei biglietti varino tra 76 e 175 franchi, su piazzaforme come «Ricardo» sono lievitati fino a 999,90 franchi per due posti, con il club che si dichiara impotente di fronte a questa situazione di rivendita a prezzi elevati. Mostra di più

Nonostante la primavera Zurigo c'è grande attesa per i Playoff di National League. Gli ZSC sembrano essere una corazzata inavvicinabile, capace di eliminare lo Zugo nelle semifinali in sole quattro partite, dopo aver terminato la Regular Season al comando, con autorità.

Così, mentre i fans dei Leoni zurighesi attendono di poter festeggiare il decimo titolo della loro storia, i prezzi dei biglietti per Gara-1 salgono alle stelle.

Un fenomeno conosciuto

Non è un fenomeno nuovo, s'intende: chi scrive, nel 2018 - anno in cui i Lions vinsero l'ultimo titolo nazionale - vide biglietti per Gara-7 a Lugano per 100 franchi in Curva Nord, biglietti ufficialmente venduti a 35 franchi.

Mille franchi per due posti a sedere

In una delle città più costose al mondo per due posti nella nuovissima Swiss Life Arena si possono spendere ora fino 999,90 franchi.

Questi biglietti vengono offerti sulla piattaforma d'asta «Ricardo».

Questo dopo che il club tigurino ha lanciato la vendita ufficiale dei biglietti per Gara-1 (16 aprile) e Gara-3 (20 aprile). Nonostante i prezzi non vi sono dubbi che saranno tutti e 12'000 i posti occupati per assistere alle partite tra Zurigo e Losanna.

I prezzi ufficiali per un posto a sedere (senza sconto) sono compresi tra 76 e 175 franchi, a seconda della categoria, nel giro di pochi minuti i prezzi sono saliti alle stelle, fino a mille franchi, appunto.

Anche i biglietti per i settori in piedi sono disponibili su «Ricardo». Normalmente i tifosi pagano 47 franchi, ma c'è chi sta offrendo i biglietti per ben 199 franchi l'uno.

«Abbiamo le mani legate»

«Naturalmente non siamo entusiasti quando i nostri biglietti vengono offerti a prezzi più alti sulle piattaforme, ma abbiamo le mani legate», afferma Sandro Frei, responsabile dei media dello ZSC.