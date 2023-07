A closer look at #24 😅 pic.twitter.com/vvf3KjvCbm — Hockey Worldwide (@H0ckeyWorldwide) July 20, 2023

Al termine di una partita amichevole di hockey, gli Under 18 di Thailandia e Hong Kong si sono presi a botte. Uno di loro, ha dato il meglio di sé.

Hai fretta? blue News riassume per te Le Nazionali di hockey di Thailandia e Hong Kong, categoria U18, si sono incontrate per un amichevole.

La Thailandia ha vinto 3-0.

Al termine dell'incontro i ragazzi in campo hanno dato vita a una rissa di massa.

Uno di loro, se l'è addirittura presa con un avversario immaginario. Mostra di più

Non è certo tempo di hockey su ghiaccio, ma si va in pista. Thailandia e Hong Kong non sono delle nazioni che tradizionalmente giocano a hockey su ghiaccio, ma oggi anche loro hanno le loro Nazionali.

Così Thailandia e Hong Kong, categoria Under 18, si sono incontrate per una sfida amichevole - vinta dai primi per 3-0 - e finita, dopo la sirena finale, con una rissa di massa. Fatto curioso, ma non eccezionale.

Il fatto spassoso e forse unico nella storia delle scazzottate tra giocatori di hockey riguarda invece uno dei giocatori thailandesi.

L'inquadratura nel video sotto, riprende il ragazzo che si dà un gran da fare nel voler stendere un avversario... che non c'è.