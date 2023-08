Messi ha dovuto imparare il catalano. Imago

Anche i calciatori farebbero bene a leggere attentamente le clausole nei loro contratti. Altrimenti, il bonus potrebbe improvvisamente diventare una casa di Lego. Ecco una selezione dei contratti calcistici più stravaganti.

Alcune grandi stelle del calcio lasciano l'Europa. Da un punto di vista finanziario, non è una sorpresa. Sempre più spesso, giocatori in età avanzata sono attirati da contratti lucrativi in Arabia Saudita o negli USA. Realtà che danno l'opportunità di chiudere la carriera con contratti di primo piano.

Non si tratta sempre solo di trasferimento o stipendio. I contratti regolano tutto: doveri e diritti del giocatore, ferie, orari, come in qualsiasi contratto di lavoro. Ma ogni tanto, nei contratti ci finiscono anche alcune clausole piuttosto bizzarre. Vediamone alcune...

La clausola catalana di Lionel Messi

Il trasferimento di Lionel Messi al Barcellona è stato un grande colpo per la società blaugrana. In Catalogna l'argentino, nel suo contratto, aveva una clausola che lo obbligava a «integrarsi nella società e cultura catalane». Ciò significava che avrebbe dovuto imparare il catalano e, in caso di indipendenza della Catalogna, si sarebbe ritrovato improvvisamente senza contratto.

L'uomo da un miliardo di dollari

Ne LaLiga spagnola, è comune che i giocatori abbiano una clausola di rescissione stabilita nel loro contratto. Questo era anche il caso quando Cristiano Ronaldo si trasferì al Real Madrid. Tuttavia, il valore dell'attaccante stellare era fissato a un miliardo di dollari. Nessun altro giocatore nella storia della Liga è mai stato considerato praticamente incedibile come lui.

Neymar in compagnia degli amici. Imago

Prevenzione della nostalgia di casa per Neymar

Quando Neymar si è trasferito al Barcellona, per il club catalano era importante che il brasiliano non sentisse troppo la mancanza di casa. Per questo motivo hanno permesso ai suoi amici di fargli visita ogni due settimane a Barcellona, coprendo tutte le spese.

Non si va sulla Luna qui

Quando Stefan Schwarz si trasferì dal Valencia al FC Sunderland, nel 1999, il CEO degli inglesi aveva delle preoccupazioni piuttosto insolite. Schwarz aveva un contratto di sponsorizzazione con una compagnia aerea che pubblicizzava voli nello spazio. Tuttavia, John Fickling voleva assolutamente evitare che il proprio giocatore provasse tale brezza. Così ha inserito una clausola anti-spazio nel contratto di Schwarz, che gli vietava di lasciare la Terra.

La reputazione di Balotelli lo precede

Già dieci anni fa era noto a tutti che Mario Balotelli ogni tanto ne combinava di cotte e di crude. Quando aveva firmato per il Liverpool, gli amministratori avevano inserito una clausola di «buon comportamento». In caso di violazione, avrebbero potuto licenziarlo in anticipo. Non è andata così. Tuttavia, le prestazioni di Balotelli erano al di sotto delle aspettative, motivo per cui è stato poi ceduto al Milan.

Ai Mondiali del 2014 Suarez aveva morsicato Chiellini. Imago

Attenzione, morde!

Il morso all'orecchio di Mike Tyson è ormai leggenda. Ma pure a Luis Suarez è capitato di morsicare degli avversari. Dopo diversi casi succesigli con la maglia dell'Ajax, del Liverpool e della nazionale uruguaiana, il Barcellona non voleva correre rischi. Così è nata la «clausola anti-morso», anche se il presidente Josep Maria Bartomeu ha poi dichiarato che questa clausola era solo una leggenda.

Ronaldinho, l'amante dei party

Quando Ronaldinho è tornato in patria, nel 2011, evidentemente non pensava solo al calcio. Per questo motivo, nel contratto stipulato con il Flamengo aveva messo nero su bianco il diritto di uscire almeno due sere a settimana. Il club ha accettato. Tutti erano soddisfatti.

Costruiscimi una casa di Lego

In alcuni casi, sarebbe stato utile essere un po' più precisi nella formulazione. Probabilmente Giuseppe Reina ha pensato la stessa cosa dopo il suo trasferimento all'Arminia Bielefeld. Voleva una casa costruita per ogni anno passato nel suo nuovo club. Il Bielefeld ha accettato la richiesta e nei tre anni successivi gli ha costruito tre case... di Lego.

Un corso di cucina per la moglie

La richiesta più singolare è stata fatta dal congolese Rolf-Christel Guie-Mien quando si è trasferito dal Karlsruher SC all'Eintracht Francoforte. Il centrocampista ha messo la sua firma sul contratto a una condizione: ha ottenuto per iscritto un corso di cucina per sua moglie. Il tema? Cucina tedesca tradizionale. Sembra che le prelibatezze tedesche abbiano fatto bene a Guie-Mien, visto che è rimasto quattro anni e ha segnato 20 gol.