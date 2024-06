Mujinga Kambundji Reuters

Mujinga Kambundji ha difeso con le unghie il suo titolo europeo nei 200m.

Swisstxt

A Roma la bernese ha vinto il terzo oro per i colori rossocrociati, correndo la finale in 22"49, suo personale stagionale, e spuntandola sulla favorita britannica Daryll Neita (22"50) e sulla francese Helene Parisot (22"63). Grazie a questo risultato la Svizzera è ora quarta nel medagliere alle spalle di Italia, Francia e Norvegia. Senza grosse sorprese le finali dei 400m hs con la vittoria di Karsten Warholm in 46"98 tra gli uomini e quella di Femke Bol in 52"49 tra le donne. Nell'alto oro a Gianmarco Tamberi.

Swisstxt