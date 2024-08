Dani Olmo ritorna a Barcellona dopo 10 anni. Keystone

Il Barcellona deve fare cassa per potersi permettere il salario del nuovo acquisto Dani Olmo e per finalizzare le trattative con la Juventus per il trasferimento di Federico Chiesa. La cessione di Gundogan al City non è però sufficiente per permettersi queste spese.

blue Sport bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Ilkay Gundogan ha lasciato il Barcellona per il Manchester City.

Dani Olmo torna al Barça dopo 10 anni di «esilio».

Per poter pagare il salario della «Scarpa d'Oro» degli ultimi Europei, però, il club blaugrana deve fare altre cessioni.

Anche l'idea di portare in Spagna Federico Chiesa rimane tale per ora: mancano ancora sette giorni per far quadrare i conti. Mostra di più

Ilkay Gundogan ha lasciato il Barcellona dopo un solo anno per tornare al Manchester City, ma la sua partenza non sarebbe ancora sufficiente per permettere a Dani Olmo di giocare con i blaugrana.

I media spagnoli hanno infatti riferito che una delle ragioni principali della partenza del tedesco è che il Barcellona vuole liberare spazio nel monte stipendi per il suo nuovo acquisto.

Olmo, cresciuto nelle giovanili del Barça, ha lasciato il club catalano a 16 anni in quanto non trovava posto per crescere. Lo ha trovato alla Dinamo Zagabria, dov'è rimasto per sei anni prima di passare al Lipsia, dove ha giocato per le ultime quattro stagioni.

Poi, la svolta: in occasione degli ultimi Europei, vinti splendidamente dalla Spagna, Olmo ha brillato tanto da guadagnarsi la Scarpa d'Oro.

Dani Olmo, grande protagonista della Spagna campione d'Europa KEYSTONE

Tanto è bastato per voler riportare il figliol prodigo a casa. Tuttavia, come riferisce la stazione radiofonica spagnola «COPE», la partenza di Gundogan non è sufficiente per finanziare il salario di Olmo, che nel frattempo ha già firmato. I catalani hanno bisogno di altre uscite.

Per risolvere il problema potrebbe bastare anche la stipulazione di un nuovo contratto per un kit di magliette firmate dalla Nike, ma per il momento non ci sono notizie in merito.

Intanto si sta finalizzando la cessione di Vitor Roque al Real Betis, mentre anche Clement Lenglet sembra essere in esubero, ma trovare una nuova sistemazione per il francese si sta rivelando difficile.

Così anche le trattative con la Juventus per portare in Spagna Federico Chiesa prima della chiusura della finestra di trasferimento a fine mese sono in fase di stallo. Affaire à suivre.