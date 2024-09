La pugile Imane Khelif KEYSTONE

Imane Khelif ha ricevuto diverse feroci critiche da alcune figure di alto profilo durante i Giochi, tra cui l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la scrittrice JK Rowling e il miliardario Elon Musk. Ora lei ha deciso di rispondere a tono.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Imane Khelif ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi nel pugilato femminile categoria pesi welter.

In precedenza, non avendo superati dei test di genere, non era stata ammessa ai Campionati mondali di pugilato.

L'algerina è stata criticata e attaccata da alcune personalità di alto profilo durante i Giochi.

A distanza di settimane ha intento una causa nei loro confronti.

«Non so nemmeno perché hai condotto questo attacco. Sei stato crudele con me, crudele con la mia famiglia», ha detto l'olimpionica riferendosi al miliardario americano Elon Musk. Mostra di più

La pugile olimpica Imane Khelif ha risposto ai commenti da lei definiti «crudeli» di Elon Musk nei suoi confronti durante le Olimpiadi di Parigi 2024, dopo le enormi polemiche che hanno accompagnato la sua partecipazione.

L'atleta algerina, ricordiamo, ha vinto l'oro a Parigi nella categoria dei pesi welter femminili, ma è stata messa sotto accusa per essere stata autorizzata a gareggiare nonostante non abbia superato un test sul genere, l'anno scorso, e sia stata squalificata dai Campionati mondiali di pugilato.

La medaglia d'oro olimpica ha elevato la pugile Imane Khelif allo statuto di icona dello sport algerina. Qui al suo arrivo a Tiaret (Algeria) dopo i Giochi Olimpici. KEYSTONE

Durante i Giochi la 25enne aveva ricevuto critiche da alcune personalità molto conosciute, tra cui l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la scrittrice JK Rowling e il miliardario Elon Musk.

Proprio il padre di Tesla e Space X aveva postato un messaggio su X, sostenendo che «gli uomini non appartengono agli sport femminili» scrivendo: «Assolutamente».

«Sei stato crudele con me, con la mia famiglia, con mia madre»

Ora, questi tre e altri ancora, sono stati citati in una causa intentata in Francia dall'atleta.

«Elon Musk è stato uno dei primi ad attaccarmi durante questa campagna d'odio», ha dichiarato a «Clique». «Ha postato questo video ed è stato retwittato. Quindi, è stato uno dei primi a diffondere questa campagna contro di me».

La pugile non si è fermata qui, come sul ring, ha deciso di contrattaccare: «Dici che... mi odi, ma non mi conosci nemmeno. Non so nemmeno perché hai condotto questo attacco. Sei stato crudele con me, crudele con la mia famiglia, con mia madre. A quel tempo, mia madre andava in ospedale ogni giorno».

«Non capisco il comportamento delle persone oggi. Dio è la mia guida, sono una donna musulmana praticante. Sono una donna araba musulmana e ho superato questo momento.»

«Spero di essere ancora più forte in futuro e di tornare ancora più motivata», ha concluso una delle due medaglie d'oro conquistate dall'Algeria alle ultime Olimpiadi - Kaylia Nemour ha trionfato nella ginnastica femminile, alle parallele.

Ulteriori critiche erano arrivate durante il torneo olimpico dopo che aveva sconfitto la pugile Angela Carini in soli 46 secondi.

L'italiana aveva abbandonato l'incontro dopo solo una manciata di pugni, dichiarando in seguito di non aver mai sentito nei colpi di un'avversaria una potenza simile in tutta la sua carriera.