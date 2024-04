Lo straziante grido d'aiuto di Ngannou: «Come si affronta una cosa del genere?»

Francis Ngannou è al tappeto: la morte del figlio è un colpo durissimo per il colosso africano. IMAGO/Icon Sportswire

Il destino si è abbattuto su Francis Ngannou. Il pugile franco-camerunense ha annunciato sui social media la morte del figlio di 15 mesi, chiedendo aiuto.

L'8 marzo Francis Ngannou ha disputato l'incontro più importante della sua carriera. A Riyadh, in Arabia Saudita, ha sfidato l'ex campione dei pesi massimi Anthony Joshua: non ha avuto scampo ed è stato messo al tappeto al secondo round.

Un duro colpo, ma neanche lontanamente paragonabile a quello che lo avrebbe atteso alcune settimane dopo.

Il 37enne lunedì ha infatti perso suo figlio. Straziante il comunicato apparso sui suoi social: «È troppo presto per andarsene, ma se n'è andato. Il mio bambino, il mio compagno, il mio partner Kobe era pieno di gioia di vivere. Ora ha perso la vita».

Il colosso, il campione, il papà, non ha fornito alcun dettaglio sulla causa del decesso. «Ho gridato il suo nome più e più volte, ma non mi ha risposto. Accanto a lui ero la versione migliore di me stesso, ora non so cosa fare di me stesso. La vita può essere così ingiusta quando ci colpisce dove fa più male».

Grande e potente, stavolta chiede aiuto a chi lo legge: «Come si affronta una cosa del genere? Come si fa a conviverci? Per favore, aiutatemi se avete qualche idea. Non so davvero cosa fare o come affrontarlo».

Nei commenti al suo post riceve l'incoraggiamento di altri lottatori, per esempio quello dell'ex pugile Manny Pacquiao: «Mi dispiace fratello. Non posso immaginare il dolore che stai provando in questo momento. Sto pregando per te e per la tua famiglia».

Immediato anche lo scritto della star dell'UFC Conor McGregor: «Mi dispiace molto sentire questo, Francis. Le mie preghiere sono con te e la tua famiglia in questo momento difficile».