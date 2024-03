Mike Tyson, 57 anni, non smette di stupire. KEYSTONE

Mike Tyson ha dimostrato di essere ancora in forma in un recente video di allenamento, girato poche settimane prima dell'annuncio del suo incontro con Jake Paul.

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex campione del mondo dei pesi massimi, Mike Tyson, calcherà il ring per un incontro esibizione contro Jake Paul.

L'incontro avrà luogo a Dallas il 20 luglio e verrà trasmesso in diretta da Netflix.

Il 57enne Iron Mike, in un video postato di recente, dimostra quanto ancora sia potente e veloce. Mostra di più

Nonostante i quasi 30 anni che li separano, il già leggendario Mike Tyson ha dimostrato perché Jake Paul dovrebbe essere molto preoccupato di affrontare «l'uomo più cattivo del pianeta».

Nonostante una vita sempre sopra le righe, sotto diversi aspetti, non vi è dubbio che il 57enne si è mantenuto in condizioni fisiche ottimali da quando è tornato sul ring per il suo incontro di esibizione contro Roy Jones Jr nel 2020.

Rispondendo al filmato, un utente ha scritto: «Il tipo (Mike Tyson ndr.) è ancora una macchina».

Dallas, Netflix e tanti soldi

A quattro anni di distanza, il prossimo avversario di Iron Milke sarà lo YouTuber trasformato in pugile: i due si incontreranno all'AT&T Stadium, in Texas, la casa dei Dallas Cowboys, il 20 luglio.

Dopo aver trasmesso la partita di esibizione tra Nadal e Alcaraz, Netflix farà la sua prima incursione anche nel mondo della boxe: sarà infatti il gigante mondiale dello streaming a trasmettere live l'incontro tra Tyson e Paul.

Cachet milionario

Non sono state rilasciate informazioni riguardanti il cachet messo a disposizione dei due contendenti, ma è certo che entrambi sono destinati a guadagnare molti milioni dall'incontro, che si prevede attirerà un pubblico enorme sia nell'arena che online.

L'annuncio ha provocato alcune critiche a Paul per il fatto di voler affrontare uno dei più grandi campioni di tutti i tempi che è prossimo ai 60 anni.

Ma il filmato più recente dell'ex campione dei pesi massimi che si allena ha dimostrato che l'età è solo un numero per «Iron Mike», il quale ha messo in mostra la sua ancor oggi brutale potenza e velocità in una sessione di allenamento.