Mortale ai Mondiali Muriel Furrer è rimasta nel bosco per quasi due ore prima di essere trovata?

La morte di Muriel Furrer è ancora oggetto di angoscianti interrogativi. Keystone

L'indagine sull'incidente mortale di Muriel Furrer è ancora in corso. Lunedì la polizia di Zurigo ha fornito un aggiornamento, senza però informare sull'ora dell'incidente. Tuttavia ci sono indicazioni su ciò che potrebbe essere accaduto giovedì scorso. Ecco la ricostruzione cronologica che si può fare finora.

Domenica i Mondiali di Ciclismo di Zurigo si sono conclusi con la spettacolare corsa in linea degli uomini e con una dimostrazione di potenza da parte di Tadej Pogacar.

Si è trattato di una degna conclusione della competizione, che da giovedì scorso è stata però oscurata dal grave dramma di Muriel Furrer.

La ciclista svizzera ha avuto un incidente durante la gara su strada Under 19 in una zona boschiva. Il giorno successivo ha perso la vita a causa delle gravi lesioni cerebrali.

La morte della 18enne solleva molte domande che rimangono ancora senza risposta. Gli organizzatori, l'Unione ciclistica mondiale e la Federazione ciclistica svizzera si rivolgono alla procura e alla polizia cantonale. Quest'ultima ha pubblicato un primo aggiornamento oggi, lunedì.

Scoperta da un membro della squadra di sicurezza della pista

«La polizia cantonale di Zurigo, insieme alla Procura, ha avviato un'indagine per chiarire in modo esaustivo le cause e le modalità del decesso, come è consuetudine in questi casi», si legge in un comunicato pubblicato dalle autorità.

«L'indagine sulle circostanze dell'incidente è in corso e non è ancora conclusa. Secondo i primi accertamenti, la ciclista sarebbe caduta nei pressi di Küsnacht mentre scendeva dalla frazione di Schmalzgrueb su una leggera curva a sinistra».

Secondo le informazioni attuali, l'indicente non è stato visto da nessuno. «Le indagini condotte finora mostrano che l'atleta è stata scoperta priva di sensi nel bosco, fuori dalla pista, da un membro della squadra di sicurezza. L'ora esatta dell'incidente non è ancora stata chiarita», prosegue il comunicato.

Al momento, mentre le indagini proseguono, la polizia non può fornire ulteriori informazioni. Sulla base dei dati in tempo reale della federazione ciclistica ci sono però indicazioni su ciò che potrebbe essere accaduto giovedì scorso.

Giovedì, ore 10:00: inizio della gara a Uster

Alle 10:00 inizia la gara degli Under 19. 120 corridori provenienti da tutto il mondo sono al via. Tra loro c'è anche Muriel Furrer, che affronta la gara con il numero 84.

Da Uster il tracciato fa il giro del lago Greifensee prima di dirigersi verso il circuito cittadino passando per Maur e Binz.

Alle ore 11:09, i corridori più veloci passano per la prima volta attraverso la Sechseläutenplatz, dove verrà registrato un tempo parziale con i cosiddetti transponder al successivo traguardo.

Le analisi dell'UCI mostrano che Furrer è già scomparsa dai radar, il suo transponder non è mai stato registrato all'intertempo.

Il tracciato degli Juniori della scorsa settimana. UCI

Giovedì, 11:54: Cat Ferguson festeggia l'oro

Dopo un altro giro del «City Circuit» (nella cartina qui sopra in rosso), la britannica Cat Ferguson è la prima a tagliare il traguardo dopo 73,5 km e festeggia la medaglia d'oro.

Poco meno di un minuto e mezzo dopo, Lara Liehner, la migliore ciclista svizzera, taglia il traguardo al nono posto. In quel momento ancora nessuno sa che un'atleta rossocrociata è caduta.

Giovedì, ore 12:15: inizio della gara di paraciclismo

Una gara dopo l'altra. Gli uomini delle categorie C3, C4 e C5 iniziano la loro competizione, sempre sul circuito cittadino. Sembra improbabile che gli organizzatori fossero già al corrente dell'incidente di Furrer.

Altrimenti, difficilmente sarebbe partita una nuova gara sulla stessa pista.

Giovedì 12:45: i servizi di emergenza in azione

Circa mezz'ora dopo l'inizio della gara, i para-atleti arrivano nella zona boschiva tra Zumikon e Küsnacht. La diretta mostra un'ambulanza e diverse auto della polizia sul ciglio della strada in una curva a sinistra.

Solo in un secondo momento si capisce che è in atto un'operazione di soccorso.

Giovedì 12:52: la Rega atterra sul luogo dell'incidente

Secondo il quotidiano zurighese «NZZ», la Rega non atterra sul luogo dell'incidente fino a poco prima delle 13:00.

In base agli orari di partenza e intermedi, è probabile che i juniores siano passati per la prima volta in questo punto tra le 10:55 e le 11:05 del mattino.

Sono passate due ore tra la caduta e il recupero della sfortunata atleta? Una domanda che gli inquirenti responsabili stanno certamente esaminando.