Marco Odermatt è pronto per una nuova entusiaasmante stagione. Keystone

Il vincitore della generale di Coppa del Mondo Marco Odermatt, inizierà la nuova stagione sciistica come grande favorito. Il 26enne ha rivelato come ha svolto la sua preparazione estiva e chi saranno i suoi avversari più agguerriti.

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt è stato chiaramente il miglior sciatore del mondo nella scorsa stagione.

Lo sciatore nidvaldese è dunque considerato l'uomo da battere anche il prossimo inverno.

In una conferenza stampa Odermatt ha parlato del suo potenziale di miglioramento, dei suoi obiettivi e del recupero estivo. Mostra di più

Marco Odermatt su …

... la sua preparazione in vista della nuova stagione:

I progressi non sono più così grandi come 10 anni fa. Tuttavia, la preparazione è andata bene, ho passato l'estate in salute, che è sempre la cosa più importante. La stagione inizia solitamente già a maggio, con allenamenti molto intensi sia dentro che fuori dalla pista. Quindi non è scontato essere liberi da infortuni. Ho dato tutto durante gli allenamenti, spingendo fino al limite. Adesso mi sento in forma e ho buone sensazioni.

... il potenziale di miglioramento:

Si può cercare di migliorare in molti campi. Anche dal punto di vista fisico, si può sempre fare meglio. Tuttavia si raggiunge rapidamente un livello con il quale bisogna essere soddisfatti se si riesce a mantenere. D'estate, prendiamo volutamente una pausa completa dalla neve per tre mesi. Di conseguenza anche noi nei primi giorni dobbiamo riabituarci. È bello quando ci si sente di nuovo bene. Si cerca di migliorare ogni curva, di sciare in modo più pulito e di spingere sempre di più.

... il riposo estivo:

Il riposo è naturalmente importante perché in stagione poi si continua senza sosta. Sono ancora in un'età in cui il fisico può sopportare molto. Il riposo è sicuramente molto importante, ma l'allenamento non ne ha risentito.

... gli obiettivi per l'inverno che arriva:

Non sono mai stato il tipo che prepara obiettivi molto specifici. Ho sempre iniziato la stagione allo stesso modo, indipendentemente dal tipo di disciplina. Per me, è sempre importante iniziare bene e dare il massimo in ogni gara. Ogni appuntamento per me è importante, anche se alcuni hanno più valore di altri. Ma nello sci alpino, non è come nell'atletica leggera, dove ci sono particolari momenti in cui si devi essere pronti. Ho dimostrato molte volte di essere in forma dalla prima all'ultima gara.

... i principali avversari per la generale di Coppa del Mondo:

Ogni anno ci sono molti concorrenti pericolosi. In testa alla classifica la concorrenza è molto agguerrita. Se qualcuno fa un passo avanti in estate, che sia a livello di materiale, tecnico o mentale, allora chi era relegato al quinto o sesto posto può improvvisamente entrare fra i primi della classe. Nel nostro team abbiamo, ad esempio, Gino (Caviezel) o Loic (Meillard) come candidati. Nelle discipline veloci poi ci sono anche i soliti noti; per ora non ho ancora considerato nessun nuovo arrivato, ma vedremo...

... guardare lo slalom in TV:

Mi piace sempre molto. Sono praticamente i miei unici giorni di riposo durante tutto l'inverno. Quando puoi tornare a casa dal Lauberhorn il sabato e guardare comodamente i tuoi colleghi da casa tua la domenica... questi momenti me li godo davvero.

... la sua popolarità:

È aumentata ogni anno, anche se avevo già la sensazione che avessi raggiunto il massimo. È importante avere un buon team, con il management e Zoé (Chastan, responsabile media di Swiss Ski Men ndr.), che pianifica tutto molto bene. Anche la famiglia, per esempio con i genitori a casa che iniziano a gestire la posta quando sei in viaggio per tutto l'inverno. Credo che la pianificazione sia la cosa più importante.