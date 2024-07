Atleta brasiliana rispedita a casa per aver visitato la Torre Eiffel

Una gita non autorizzata alla Torre Eiffel ha conseguenze per due atleti brasiliani. dpa

Durante i Giochi Olimpici di Parigi due atleti brasiliani si sono recati alla Torre Eiffel e hanno pubblicato alcune foto sui social media. La visita non autorizzata ha avuto delle conseguenze.

Ana Vieira e Gabriel Santos gareggiano per la squadra di nuoto brasiliana ai Giochi Olimpici.

I due atleti hanno lasciato il villaggio olimpico senza autorizzazione - Vieira ha postato sui social media delle foto davanti alla Torre Eiffel.

La visita al monumento della capitale francese ha avuto conseguenze. Santos è stato ammonito mentre Vieira è stata esclusa dai Giochi dal Comitato olimpico brasiliano per aver reagito in modo «irrispettoso e aggressivo» a una prima punizione. Mostra di più

Una visita non autorizzata alla Torre Eiffel durante i Giochi Olimpici di Parigi ha avuto conseguenze per due atlete brasiliane. Secondo il Comitato Olimpico Brasiliano (COB), la nuotatrice Ana Vieira è stata esclusa dalla delegazione olimpica del suo Paese e dovrà tornare in patria.

Al nuotatore Gabriel Santos è invece stato dato un avvertimento. Entrambi avevano lasciato il villaggio olimpico senza autorizzazione.

«Il COB ha deciso, in accordo con i membri del comitato tecnico dello sport e della Federazione acquatica brasiliana, di sanzionare i due atleti per essere usciti senza autorizzazione», si legge in un comunicato stampa.

Inoltre, Vieira ha reagito in modo «irrispettoso e aggressivo» alla decisione, contestandola. Di conseguenza, è stata completamente esclusa dalla squadra olimpica, mentre Santos ha ricevuto "solo" un'ammonizione.

«Non siamo qui per piacere o per andare in vacanza», ha dichiarato il capo della squadra di nuoto brasiliana, Gustavo Otsuka. «Siamo qui per lavorare per il Brasile, per gli oltre 200 milioni di contribuenti che pagano per noi».

Secondo i media brasiliani, la coppia ha visitato insieme la Torre Eiffel e ha postato alcune foto sui social media. Ciò avrebbe portato il viaggio non autorizzato all'attenzione dei responsabili della squadra brasiliana.

