Carlos Alcaraz (destra) e Alexander Zverev se la ridono prima di riprendere la sfida sospesa a causa dell'invasione di uno sciame di api sul Centre Court del torneo di Indian Wells. KEYSTONE

Il vincitore dello scorso anno Carlos Alcaraz resiste all'assalto di migliaia di api al torneo ATP 1000 di Indian Wells e raggiunge le semifinali dopo una vittoria per 6:3, 6:1 su Alexander Zverev. Ora lo attende Yannik Sinner, il tennista più in forma del momento.

Hai fretta? blue News riassume per te Carlos Alcaraz vince in due set il quarto di finale di Indian Wells contro Alexander Zverev e accede alle semifinali.

Uno sciame di api ha creato scompiglio durante la partita, provocando una lunga interruzione.

«Non ho mai visto nulla di simile nei miei 39 anni di tennis. Incredibile», ha scritto la leggenda del tennis Boris Becker su X.

Lo spagnolo, campione in carica, se la dovrà ora vedere con l'italiano Yannik Sinner, imbattuto in questo 2024.

Erano passati meno di dieci minuti quando il quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev ha dovuto essere interrotto per quasi due ore, sul risultato parziale di 1:1, perché migliaia di api hanno invaso il Centre Court di Indian Wells.

Gli insetti si sono dapprima attaccati alle telecamere, poi hanno cambiato obiettivo, volando verso il malcapitato tennista spagnolo, che si stava preparando a servire.

Il ragazzo, impaurito, è subito corso fuori dal campo, cercando rifugio negli spogliatoi, seguito dal rivale tedesco.

Never seen before pic.twitter.com/AyCIIBNkuH — Björn R (@bar78) March 14, 2024

Un apicoltore della zona è giunto sul centrale per raccogliere le api. il professionista è stato salutato con entusiasmo dal pubblico presente sulle tribune.

La sfida è ripresa due ore dopo e ha salutato la vittoria dello spagnolo (6:3, 6:1), che ha impedito a Zverev di batterlo per la terza volta in sei mesi.

Per il ventenne campione in carica si tratta della decima vittoria consecutiva nel torneo giocato nel deserto californiano.

Alcaraz affronterà ora in semifinale il vincitore degli Australian Open Jannik Sinner. «Non so come affronterò il match. È il miglior tennista del mondo al momento, senza dubbio», ha detto Alcaraz a proposito dell'italiano, che non ha mai perso in 16 partite nel 2024.