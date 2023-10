Federer ha conquistato dieci volte il suo torneo di casa. Imago

Con il ritiro di Roger Federer, gli Swiss Indoors hanno perso uno dei loro simboli più importanti. Il futuro era incerto, ma lentamente sta prendendo forma una nuova era.

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante le voci di un trasferimento, la St. Jakob Halle di Basilea rimane la sede degli Swiss Indoors, con un contratto esteso fino al 2030.

Federer non si congederà ufficialmente nemmeno quest'anno e vuole che il suo ultimo ricordo del torneo sia sportivo.

Al posto di star mondiali, sarà il coro del Teatro di Basilea a seguire la giornata inaugurale, facendo presagire un futuro diverso per il torneo. Mostra di più

Per anni, la St. Jakob-Halle di Basilea è stata la Mecca per tutti i fan del tennis svizzero. Grazie soprattutto a Roger Federer, il quale ha saputo vincere il suo torneo casalingo per un totale di 10 volte, giocando 15 finali.

Restano indelebili i duelli contro i suoi più grandi avversari, Novak Djokovic e Rafael Nadal, nei quali ha saputo sfruttare il vantaggio casalingo, nel 2010 e nel 2015.

Nel 2019, Federer ha potuto alzare il trofeo per un'ultima volta. Successivamente il torneo è stato cancellato a due riprese a causa del Covid. L'anno scorso non era chiaro quanti fans avrebbero deciso di presenziare. Ma con 67'100 spettatori registrati, gli Swiss Indoors non hanno raccolto numeri molto lontani dall'era Federer.

Nessun trasloco a Zurigo

Tuttavia, gli organizzatori, guidati da Roger Brennwald, si sono naturalmente posti delle domande, anche in termini finanziari. L'«NZZ» aveva già ipotizzato lo scorso anno che gli Swiss Indoors potrebbero essere trasferiti a Zurigo. La Swiss Life Arena è stata proposta come nuova sede.

Ma non si arriverà a tanto. Il Gran Consiglio di Basilea Città ha approvato una partnership di marketing con gli Swiss Indoors appena due settimane fa.

Il contratto esistente fino al 2026 è stato prolungato di altri quattro anni e il Cantone contribuirà con una bella somma. I pagamenti per la scritta «Basel» sul Centre Court costeranno il doppio a partire da quest'anno.

Probabilmente anche perché tutte le parti in causa sanno che le condizioni per ospitare il torneo sono diventate più complicate.

Un futuro tutto da scrivere

Gli spettatori sperano ovviamente di poter vedere ancora Federer. Ma almeno per la parte ufficiale, ciò non è previsto nemmeno per questa edizione. Il figlio più famoso della città non sarà omaggiato. Su sua richiesta, come ha spiegato nel corso del torneo sull'erba di Halle.

In un'intervista con la Basler Zeitung ha poi commentato: «Emotivamente, non ce la farei. L'ultimo ricordo del mio torneo casalingo non deve essere una mia foto in abito da sera».

I fan del tennis dovranno anche rinunciare a una nuova stella musicale mondiale. Montserrat Caballé, Paul Anka, Amy Macdonald e recentemente Álvaro Soler erano stati presenti negli scorsi anni all'apertura del torneo.

Quest'anno toccherà al coro del Teatro di Basilea introdurre l'appuntamento. Un mix variopinto per un avvenire colorato, che in futuro potrebbe essere influenzato anche dal giovane Dominic Stricker.