Ben Shelton (destra) abbraccia Alexander Bublik al termine del punto finito con un tocco 'magico' da parte del kazako. KEYSTONE

Shelton batte Bublik al primo turno degli Open del Canada. L'ultimo punto della partita è valso il prezzo del biglietto.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Agli Open canadesi di tennis Ben Shelton ha sconfitto Alexander Bublik per 7-6 6-2.

L'ultimo colpo dell'incontro è stato un vero colpo da maestro: Bublik lancia la racchetta che colpisce la palla e la rispedisce al mittente, il quale, stupito, non riesce a rispondere.

Punto non validato, comunque, perché al momento dell'impatto con la pallina la racchetta non era nelle mani del giocatore. Mostra di più

Ben Shelton ha sconfitto Alexander Bublik per 7-6, 6-2 in un incontro del primo turno del Canadian Open. La partita si è conclusa in modo divertente, con un momento di spettacolo puro, al quale il kazako ci ha spesso abituati negli ultimi anni.

Shelton, testa di serie numero 11 del torneo, sul 5-2 nel secondo set e con tre match point a disposizione, ha lasciato partire una velenosa smorzata, costringendo l'avversario a correre a rete.

Ciò che il kazako ha fatto, ma a un metro dalla pallina ha gettato la racchetta sulla quale la palla ha rimbalzato oltre la rete, dove l'avversario non è potuto arrivare.

Alexander Bublik ile Ben Shelton arasında oynanan tenis maçında milyonda bir rastlanacak hareket ve milyonda bir rastlanacak tepkiler 👇 pic.twitter.com/VMct14B5jQ — Onedio (@onediocom) August 8, 2024

Nonostante il colpo sensazionale, il punto non è stato conteggiato perché la racchetta non era tenuta in mano.

Il 21enne statunitense è rimasto sbalordito. I due giocatori poi, si sono guardati, si sono scambiati una risata e si sono dati un caloroso abbraccio a rete.

Che modo di finire una partita, oltremodo per lo spirito positivo mostrato da colui che è stato sconfitto.