Roger Federer e Novak Djokovic rimangono in competizione. Keystone

Sono molti i record che nel corso degli anni sono stati battuti da Novak Djokovic. Vincendo il torneo di Cincinnati, lo scorso weekend, il serbo ha aggiunto un'ulteriore freccia al proprio arco e conquistando gli US Open al via lunedì potrebbe fare ancora meglio. Tuttavia c'è ancora un record, attualmente detenuto da Roger Federer, che per Nole è ancora molto lontano.

Hai fretta? blue News riassume per te Novak Djokovic è uno dei tennisti più vincenti della storia. Il serbo detiene il record per i titoli del Grande Slam vinti e il maggior numero di settimane passate come numero 1 del ranking mondiale.

Nonostante i numerosi successi, Djokovic è ancora secondo in alcuni primati, come nei titoli totali in carriera (95), dietro solo a Roger Federer (103) e Jimmy Connors (109).

Un altro record significativo per Djokovic è quello delle 800 settimane trascorse nella Top 10. Il suo obiettivo è quello di raggiungere Federer, a quota 968.

Nole potrebbe raggiungere questo obiettivo in circa tre anni, ammesso che rimarrà in forma e libero da infortuni. Mostra di più

Novak Djokovic è senza dubbio uno dei tennisti più vincenti della storia. Il serbo vanta un palmarès ineguagliabile. Nel corso degli ultimi mesi, il 36enne è salito in testa alla classifica dei tennisti coi maggiori titoli del Grande Slam, lasciandosi alle spalle i mostri sacri Rafa Nadal e Roger Federer.

Oltre ad aver vinto più tornei del Grande Slam di chiunqe altro, il serbo detiene anche il record del maggior numero di settimane passate come numero 1 del ranking mondiale - ben 389 - ed è pure il campione d'incassi. Nessuno ha infatti raggiunto 166 milioni di premi sul circuito ATP.

Eppure, ci sono record in cui continua a essere secondo a qualcuno. Per esempio, lo scorso fine settimana Nole ha trionfato al torneo di Cincinnati sconfiggendo Carlitos Alcaraz al termine di una combattutissima finale. Il titolo vinto in Ohio è stato il 95esimo in carriera. In questa speciale classifica solo Roger Federer, a quota 103, e lo statunitense Jimmy Connors, a 109, hanno saputo fare di meglio.

Come raggiungere King Roger?

Nel frattempo, un altro record passa quasi inosservato, ovvero quello delle settimane passate nella Top 10. In questa graduatoria Djokovic ha raggiunto 800 settimane fra i primi dieci del circuito, piazzandosi - per il momento - al quarto posto.

Davanti al nativo di Belgrado c'è ancora il sopracitato Jimmy Connors, con 16 settimane di vantaggio, e Rafa Nadal a quota 912. Sul gradino più alto troneggia Roger Federer, il quale ha passato ben 968 settimane fra i migliori della classe. Ovvero più di 18 anni.

Per il combattivo e sempre molto ambizioso Djokovic, l'obiettivo è quello di riuscire a raggiungere King Roger, per scrivere il proprio nome a caratteri cubitali nella storia del tennis. Come se ce ne fosse ancora bisogno...

In ogni caso, se Nole rimarrà libero da infortuni e la sua forma non subirà un drastico calo, al più presto in tre anni potrebbe raggiungere il basilese.