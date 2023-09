Djokovic si mangia Medvedev e vince il 24esimo Slam

Novak Djokovic KEYSTONE

Il 36enne Djokovic ha vinto 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 diventando il più anziano campione maschile nella storia degli Us open di New York eguagliando il record di Margaret Court per il maggior numero di vittorie del Grande Slam.

Questa volta a vincere gli US Open è stato il serbo, impostosi per 6-3 7-6 (7/5) 6-3, e salito a quota 24 Slam in carriera. Il punteggio ha forse punito severamente Medvedev, che nella seconda frazione non ha sfruttato un set point, cedendo di fronte alla classe del serbo.

Djokovic è il primo tennista a vincere tre eventi del Grande Slam nella stessa stagione per quattro volte, pregustando il suo imminente ritorno al numero uno del mondo.

Medvedev, nella finale del 2021, ha sconfitto Djokovic in due set evitando che il serbo diventasse il primo a vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam nello stesso anno, cosa che non accadeva dai tempi di Rod Laver nel 1969.

In the biggest of moments, Novak Djokovic knows how to deliver 🔥@Heineken_US Serve of the Day | #USOpen pic.twitter.com/R1GXJanutV — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023

Djokovic ha ammesso di essersi sentito sopraffatto in quell'occasione, ma oggi ha preso rapidamente il controllo della partita. Superato il russo tra le grida del pubblico, ha indossato una maglia col 24 dedicata a Kobe Bryant, con scritto 'Mamba forever'.

«Kobe è stato un mio grande amico oltre che un esempio di mentalità vincente – ha spiegato Djokovic -. Mi ha aiutato in momenti di difficoltà. Con la sua scomparsa ho perso un punto di riferimento. Per questo mi ero ripromesso che qualora avessi raggiunto questo traguardo lo avrei celebrato così».

Adesso il record assoluto per il serbo è a un passo e in Australia, dove ha vinto già 10 volte, il numero 1 al mondo potrà tentare di diventare il più grande di sempre, con 25 titoli di Grande Slam.

I complimenti del vinto

Parlando dopo il match, Medvedev ha rivelato come il serbo lo aveva trattato all'inizio della sua carriera. «Quando abbiamo giocato per la prima volta ero probabilmente 500/o al mondo. Ed è stato molto gentile con me», ha detto Medvedev.

$«Niente di speciale, ma mi ha trattato come una persona normale. E lo fa ancora. Non è cambiato nulla: 24, 30, 12 Slam? Non cambia nulla. E penso che si possa dire che sia qualcosa di grandioso per una persona».

SDA