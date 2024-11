Novak Djokovic a gambe completamente divaricate, ma sulla rete del campo di allenamento. Un fake? x

Pubblicato un video in cui si vede il campionissimo del tennis Novak Djokovic mettersi in una posizione di yoga per meditare... sulla rete del campo da tennis. Il serbo rimane eccezionale per le sue prestazioni sportive e atletiche, nonostante i 37 anni suonati.

Da quando ha perso in finale a Shanghai contro Sinner, il 2 ottobre, Novak Djokovic non ha più giocato partite del circuito ATP.

Il 37enne è stato filmato mentre effettuava una spaccata sulla rete del campo di allenamento.

Il serbo ha più volte ripetuto di praticare «meditazione e yoga per il bisogno di avere uno stato mentale ottimale, di pace e di calma». Mostra di più

Novak Djokovic continua a sbalordire. Che si tratti delle sue prestazioni straordinarie in campo o della sua forma fisica sorprendente, soprattutto a un'età in cui la maggior parte degli atleti inizia a perdere colpi, continua a lasciare i fan a bocca aperta.

Il 37enne lo ha fatto di nuovo, realizzando una spaccata in stile Jean-Claude Van Damme durante l'allenamento che ha mandato in visibilio il mondo dello sport!

La famosa spaccata di Jean Clude Van Damme nel film «Bloosport», del 1988, quando l'attore aveva 28 anni. youtube

Il video del tennista di Belgrado evidenzia anche la sua determinazione nel voler raggiungere un perfetto equilibrio tra mente e corpo, di cui ha parlato in diverse occasioni, anche agli US Open di quest'anno.

I dubbi nascono non tanto dalla performance, quanto dalla tenuta della corda metallica della rete da tennis, che non si flette nemmeno. Un fake? Forse.

L'ex numero 1 al mondo ha comunque rivelato diverse volte della sua predilezione per lo yoga e la meditazione, pratiche che lo aiutano molto nella sua carriera.

Il vincitore di 25 tornei del Grand Slam non è noto solo per le sue notevoli capacità, ma anche per le sue reazioni focose. Tuttavia, lo si è sempre visto tornare presto a uno stato di calma e compostezza e affrontare i suoi avversari con determinazione.

In un'intervista rilasciata ad «Amuse» nel 2018, Djokovic ha dichiarato: «Pratico meditazione e yoga per il bisogno di avere uno stato mentale ottimale, di pace e di calma, e allo stesso tempo di felicità e gioia. Ognuno ha i suoi modi per raggiungere quello stato di coscienza in cui sei di buon umore e provi amore verso te stesso, verso le persone che ti circondano, verso il pianeta».

Nella tessa intervista il tennista ha anche sottolineato che tali pratiche lo hanno aiutato a superare alcune fasi difficili della sua vita.