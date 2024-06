Emma Raducanu ha conquistato un torneo del Grande Slam in giovanissima età. Keystone

Emma Raducanu tornerà a giocare sull'erba di Nottingham in preparazione di Wimbledon. A soli 21 anni ha già vissuto molte esperienze che l'hanno portata ad esprimere pillole di grande saggezza.

Dire che Emma Raducanu ha ottenuto molto per una ventunenne sarebbe un eufemismo. Dopo aver vinto il suo primo Grande Slam agli US Open nel 2021, all'età di 18 anni, non ha avuto molta scelta. Il tennis era la via segnata.

«Non sapevo e non ero consapevole dell'impatto che avrebbe avuto il raggiungimento di grandi traguardi. Direi che solo negli ultimi anni ho capito fino a che punto può arrivare lo sport. Quale impatto puoi avere su chi ti segue», aveva detto la giovane britannica.

Ma lo sport significa anche rischio di infortuni. Dopo essersi sottoposta a tre interventi chirurgici ed essere tornata al tennis all'inizio di quest'anno, la britannica ha deciso di non partecipare al Roland Garros per preparare la stagione sull'erba.

Tornerà in campo a Nottingham - il torneo inizia il 10 giugno - per preparare il torneo casalingo di Wimbledon.

«La vita è un gioco. Divertitevi»

Fama, denaro, popolarità, infortuni, delusioni, critiche e resilienza le hanno già insegnato molto, a soli 21 anni.

Emma Raducanu ha così condiviso un messaggio motivazionale in uno spot pubblicitario per Christian Dior: la stella del tennis britannico suggerisce che la chiave del successo è trovare un giusto equilibrio tra lavorare sodo ma anche divertirsi.

«Non smettere mai di giocare significa che la vita è un gioco, quindi tratta ogni singolo momento come tale. Divertitevi. Non prendetela sempre troppo sul serio e lavorate sodo allo stesso tempo».

Tanta ritrovata fiducia in sé stessa

Completamente concentrata sulla stagione sull'erba, la 21enne britannica ha rilasciato una dichiarazione molto fiduciosa, affermando che vincerà i Championships quest'anno o in futuro.

«Mi sento bene. Sto giocando bene e mi sto allenando molto duramente, sto facendo molte cose buone e so che succederà. Se non questo Wimbledon, il prossimo», ha dichiarato Raducanu al settimanale «Grazia».

«Ho piena fiducia e mi fido di me stessa. È solo una questione di tempo. Ho fatto tutte le cose giuste e non vedo l'ora di giocare davanti al pubblico di casa», ha concluso la giovane stella.