Ecco perché Björn Borg decise di ritirarsi a soli 26 anni quando era all'apice del successo

Björn Borg sta per pubblicare un libro che parla della sua vita, della sua carriera, ma più che altro del suo ritiro a soli 26 anni; addio che scosse il mondo del tennis. Keystone

Presente a Berlino per la Laver Cup, lo svedese ha raccontato parte del mistero che ha avvolto il suo scioccante ritiro dal mondo del tennis 41 anni fa.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Björn Borg ha rivelato che presto racconterà i dettagli del suo ritiro prematuro, avvenuto nel 1983 quando aveva solo 26 anni e dopo aver vinto 11 tornei del Grande Slam.

Lo svedese ha spiegato che la mancanza di motivazione fu la ragione principale del suo ritiro, annunciando che scriverà un libro per raccontare la sua storia completa. Mostra di più

Dopo 7 anni alla guida del Team Europe alla Laver Cup, Björn Borg ha consegnato il testimone al francese Yannick Noah.

Così ha fatto anche il suo amico e rivale di sempre John McEnroe, sostituito da Andre Agassi.

Yannick Noah (sinistra) e Björn Borg KEYSTONE

Presente a Berlino per il torneo iniziato venerdì, lo svedese Borg ha dichiarato che presto rivelerà tutti i dettagli del suo ritiro, avvenuto 41 anni fa, quando era all'apice della carriera.

Dopo aver vinto agli Open di Francia del 1974, poco dopo aver compiuto 18 anni, l'ascesa dello svedese fu inarrestabile. Ma dopo aver ottenuto 11 vittorie in tornei del Grande Slam, tra il 1974 e il 1981, il fenomeno nordico partecipò a soli due tornei nella stagione del 1982.

Il ritiro inspiegabile che scioccò il mondo del tennis

A quel punto sembrava che qualcosa non andasse. Ma nessuno era preparato a ciò che accadde nel gennaio 1983, quando l'allora numero 1 scioccò l'intero mondo del tennis annunciando che avrebbe abbandonato il tennis professionistico. Aveva solo 26 anni.

Lo sport non ha più conosciuto un ritiro tanto prematuro da parte di un campionissimo, senza alcun motivo evidente.

L'ultimo trionfo a Wimbledon... un anno dopo annuncerà il suo ritiro a soli 26 anni. Perché? Keystone

Persino John McEnroe, la cui rivalità con lo svedese è una delle migliori nella storia di questo sport, cercò di convincerlo a cambiare idea, ma non funzionò. L'angelo biondo del tennis aveva deciso.

«La motivazione non c'era più»

«Ero molto felice come giocatore, ma la motivazione non c'era più. Se non hai la motivazione per allenarti e competere ogni giorno, non puoi concentrarti su ciò che fai e su ciò che devi raggiungere. Ero felice, ma ripeto: non avevo né motivazione né concentrazione», ha raccontato ai margini della Laver Cup di Berlino.

«Quando sono tornato per un breve periodo, è stata una storia diversa. Sto scrivendo un libro. Racconterò tutto l'anno prossimo», ha dichiarato l'ex numero 1 del tennis a «The Athletic».

Nel 1991 lo svedese tornò infatti al tennis e giocò per altri tre anni, ma non vinse mai più un titolo. Il suo tempo era passato.

«I momenti più felici della mia vita»

«Sono stati i momenti più felici della mia vita - ha continuato - qualcosa per cui hai lavorato per anni e per cui hai sacrificato tanto in giovane età. Ti sei allenato e hai sgobbato duramente. Speri e sogni di vincere un torneo del Grande Slam un giorno. E quando ci riesci, è il momento più bello per ogni tennista. Perché non molti riescono a vincere un Major».

Anche i campioni, presto o tardi, forse devono fare i conti con la consapevolezza che la vita va oltre il trofeo... almeno per lui, allora, questo non era forse più sufficiente.