X

Il rapporto di collaborazione tra Roger Federer e Barilla è giunto al termine. E il tutto si è svolto in silenzio. L'azienda italiana e il management dell'ex tennista svizzero non hanno voluto commentare... il piatto di pasta che negli anni si è raffreddato.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te È finita, in gran segreto, la collaborazione tra Roger Federer e il marchio Barilla.

Nel 2017 l'allora numero 1 del tennis mondiale aveva associato il suo volto al colosso italiano della pasta.

L'ultima apparizione di Federer per il celebre marchio italiano risale al 2022, quando volle tener fede a una promessa fatta a un bambino nel 2017. Mostra di più

Roger Federer l'ex tennista, Mister Federer il miliardiario. L'impero economico del genio della racchetta è cresciuto a dismisura negli anni grazie a un portafoglio di sponsor che non ha eguali nel mondo dello sport.

Il 42enne ha fatto l'affare della sua vita nel 2018, quando ha firmato un contratto decennale con l'azienda giapponese Uniqlo, che dovrebbe fruttargli 300 milioni di dollari.

Un anno dopo si è unito a On con 50-100 milioni come investitore e mezzo pubblicitario.

Il basilese, oltre agli storici Jura, Sunrise e Lindt, nel 2017 è diventato anche ambasciatore globale del colosso italiano della pasta, ossia Barilla. «Roger è una delle poche superstar globali. È sinonimo di eccellenza, di straordinario», aveva allora dichiarato il vicepresidente Paolo Barilla.

Federer è un vero numero 1 «per definizione»

Come Barilla, Federer è «per definizione» un vero numero 1 al mondo. Egli incarna valori come affidabilità, modestia, impegno, rispetto e passione.

Il Maestro, candidamente, una volta ha confessato di non saper cucinare. «La pasta e i sughi Barilla fanno parte della mia dieta da molto tempo», aveva detto. La «partnership di lunga data» gli sembrava quindi «molto naturale».

La fine di un amore

Come succede a volte agli amori, anche quello tra Federer e Barilla si è raffreddato. I due, senza creare scalpore, si sono separati in segreto.

Il contratto è scaduto, come ha confermato il produttore di pasta a «CH Media», dopo ripetute richieste di informazioni.

L'azienda italiana non ha nemmeno voluto dire quando è successo esattamente. Si è solo detta grata per il grande «contributo professionale e umano» di Federer negli ultimi anni.

Così come il grande brand della pasta, anche il management dell'ex tennista rimane in silenzio.

Vero è anche che la pasta si è raffreddata piano piano, visto che l'ultima volta che King Roger è apparso per Barilla è stata nell'agosto 2022, poco prima del suo ritiro, per mantenere fede a una vecchia promessa.

Sebbene su YouTube circolino copie del cortometraggio elaborato e intitolato «The Promise», la stessa Barilla ha cancellato l'originale o lo ha reso privato.

«The Rooftop Match»

Chiunque cerchi tracce della fine della collaborazione con Federer le troverà solo nel 2020, quando - in periodo di pandemia - si prestò per un video divertente e toccante giocando a tennis da un tetto all'altro, a Genova, con due ragazzine che avevano sempre sognato di incontrarlo.

Detto ciò, anche senza il colosso della pasta al suo fianco, si può stare sicuri che all'impresa Federer non mancano le idee e nemmeno le opportunità per continuare a monetizzare la storia di colui che da molti è visto come il miglior tennista di tutti i tempi. E, senza dubbio, il più «brandizzato».