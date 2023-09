Federer è presente a Vancouver per la Laver Cup. Instagram

Nella sesta edizione della Laver Cup, Roger Federer non giocherà, ma sarà sotto i riflettori a bordo campo. Il 42enne ha svelato ai debuttanti i suoi segreti per camminare sul Red Carpet (tappeto rosso ndr.).

Hai fretta? blue News riassume per te La sesta edizione della Laver Cup inizierà venerdì sera a Vancouver. Nel 2023, Roger Federer avrà esclusivamente un ruolo di supporto.

Anche se il basilese non sarà più in campo, sfila sul Red Carpet del torneo con un abito nero alla James Bond, una situazione che il 20 volte campione di un torneo del Grande Slam conosce molto bene.

Nell'intervista, Federer ha dato i suoi consigli ai neofiti del tappeto rosso: «Cercate di indossare l'abito e non lasciate che l'abito indossi voi». Mostra di più

La sesta edizione del Laver Cup è alle porte. Per la prima volta, Roger Federer avrà un ruolo secondario nel torneo da lui fondato. Sul campo della Rogers Arena di Vancouver, ci saranno altri giocatori a dare spettacolo. Holger Rune, Francis Tiafoe, Casper Ruud o Taylor Fritz mostreranno le loro abilità nel classico duello tra il «Team Europa» e il «Team Mondo».

Roger Federer e il red carpet: «Come a casa»

Federer, invece, rimane sotto la luce dei riflettori sul red carpet. Per il vincitore di 20 tornei del Grande Slam, camminare su questo prezioso tessuto è ormai normale, ma alcuni giocatori possono essere meno abituati a tali situazioni. Quindi, Federer ha condiviso i suoi consigli per i debuttanti del red carpet della Laver Cup.

«Non preoccupatevi - ha commentato Federer - è un tappeto come quello di casa. Provate a non pensare troppo al momento.» King Roger ha saputo dare anche un altro suggerimento: «Cerca di indossare il vestito, non lasciare che sia il vestito a indossare te.»

Il basilese, in smoking e papillon neri, nonostante la sua esperienza si è comunque detto cosciente che per un tennista indossare un vestito del genere può essere insolito. «Di solito indossiamo tute da ginnastica».

Al via con Federer sugli spalti

Gli abiti sportivi riappariranno da venerdì sera in poi. Alle 22:00, ora svizzera, inizierà il primo match della Laver Cup. Arthur Fils (ATP 44) e Ben Shelton (ATP 19) si sfideranno nel match di apertura.

Federer, ora in pensione dal tennis, assisterà come spettatore per la prima volta dopo il suo ritiro dallo scorso settembre, come aveva già fatto nel 2021, quando dovette rinunciare a partecipare a causa dei problemi al ginocchio.