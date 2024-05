Roger Federer (sinistra) e Rafael Nadal al Roland Garros nel 2006. Lo spagnolo batté lo svizzero in finale con il punteggio di 1–6, 6–1, 6–4, 7–6(7–4). KEYSTONE

Lunedì pomeriggio Rafael Nadal scenderà in campo per il primo turno del Roland Garros, forse il suo ultimo. Il sorteggio non è stato clemente in quanto lo spagnolo affronterà Alexander Zverev. Cosa ne pensa Roger Federer?

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì pomeriggio Rafael Nadal scenderà in campo in occasione del primo turno del Roland Garros.

Non essendo più testa di serie, scivolato in 276esima posizione del ranking mondiale, allo spagnolo toccherà un osso davvero duro: Alexander Zverev.

Il tedesco, numero 4 della classifica ATP, ha trionfato settimana scorsa agli Open d'Italia.

Dopo 14 titoli, il possibile ultimo Grande Slam parigino del «Re della terra battuta» potrebbe così finire anzitempo.

Intervistato dall'emittente francese «Telematin» Roger Federer ha parlato del difficile compito del suo vecchio amico oltre che del suo imminente «addio» al tennis. Mostra di più

Roger Federer conosce bene Rafa Nadal e sa meglio di chiunque altro cosa è in grado di fare sulla terra battuta del Roland Garros.

Lo svizzero ha perso i suoi sei duelli a Parigi contro lo spagnolo e, ora che l'amico di tante battaglie sta per affrontare quello che potrebbe essere il suo ultimo torneo sulla terra battuta parigina, rivela cosa si aspetta dal suo grande rivale in queste settimane.

«Sarà in grado di disputare un grande Roland Garros? Penso di sì. Il giorno di riposo tra un turno e l'altro è esattamente ciò di cui ha bisogno. Poi ci sono i cinque set e questa è un'altra incognita a cui non può rispondere da solo.»

«Ma aveva un tale vantaggio nel suo periodo di massimo splendore che penso sia ancora in grado di fare un grande Roland Garros», ha dichiarato il più popolare pensionato della storia del tennis in un'intervista a «Telematin».

🔴🎾🗣️ Roger Federer sur Rafael Nadal : « Si Rafa dit "ciao", c'est sur le terrain. J'espère qu'il va jouer beaucoup plus longtemps qu'on le pense mais la question, c'est son corps comme il l'a dit lui-même. » #Les4V @rogerfederer @RafaelNadal pic.twitter.com/oepgDS4kTP — Telematin (@telematin) May 23, 2024

Ha poi messo sul tavolo i dubbi che ha sullo stato fisico dell'ex rivale.

«La questione non è il suo livello di gioco, da lontano ho l'impressione che il suo problema più grande sia il recupero», ha detto Federer.

Rafa quando dirà «addio» al tennis?

Ha poi analizzato come pensa che l'amico dirà addio allo sport: «So come mi sono sentito alla fine, ma forse è un po' diverso perché non stavo giocando (a causa dei suoi infortuni al ginocchio)».

Ciò che vede è un tennista che sta davvero facendo di tutto per poter stare in campo.

«Quando dirà 'addio', lo farà in campo e non sul divano. Ma è una decisione così personale che deve scegliere lui come farlo, in base al suo corpo, come ha detto diverse volte in tutta onestà».

Sulla data dell'addio al tennis di colui che ha trionfato ben 14 volte a Parigi, non osa accennare nulla: «Non so nulla, ma vorrei che finisse come ha deciso lui, con la sua famiglia e il suo team».

Infine arriva l'augurio che trova sicuramente l'appoggio di milioni di amanti del gioco in qualsiasi parte del globo: «Mi piacerebbe che rimanesse nel circuito un po' più a lungo di quanto si pensi. Ho sentito molte cose, che la fine potrebbe essere durante questo Roland Garros o dopo le Olimpiadi o che sarà ancora qui l'anno prossimo, cosa che spero davvero. Sono ancora un grande fan di Rafa».