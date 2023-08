Al debutto nel torneo di Montréal Caroline Garcia crolla sotto i colpi della ceca Marie Bouzkova, ma non solo. Durante la partita, infatti, la francese ha perso il controllo, rischiando di colpire un incolpevole raccattapalle con una pallinata.

Hai fretta? blue News riassume per te Caroline Garcia è stata sconfitta al debutto del torneo di Montréal dalla ceca Marie Bouzkova.

Verso la fine del primo set la tennista transalpina ha perso la testa, rischiando di colpire un raccattapalle con una pallinata. Mostra di più

Le cose non girano come dovrebbero nelle ultime settimane per la francese Caroline Garcia, numero sei del ranking WTA. La scorsa notte, impegnata nella prima partita al torneo di Montréal, la 29enne ha dovuto inchinarsi alla ceca Marie Bouzkova con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-2.

La tennista francese, che ha mostrato chiari segni di frustrazione durante il match, ha registrato una nuova delusione dopo l'eliminazione al primo turno avvenuta anche la scorsa settimana a Washington.

Come si vede nel video soprastante, nel bel mezzo del primo set Garcia, prima di servire, ha lanciato in giro più volte delle palline, e dopo aver perso lo scambio ha scagliato una palla con aggressività verso la rete, sfiorando un raccattapalle che ne stava raccogliendo un'altra. Se la transalpina avesse colpito il ragazzo, la partita sarebbe terminata anzitempo, ma con lo stesso risultato: una sconfitta.

Tanti punti da di difendere

Nel corso di questo tour estivo a stelle e strisce, la numero 6 del mondo è sotto pressione, visto che deve difendere numerosi punti guadagnati durante la sua eccellente stagione estiva dell'anno scorso, quando vinse il torneo di Cincinnati e raggiunse le semifinali agli US Open.

A Montréal, Garcia ha subito la sua quarta sconfitta in altrettanti incontri contro Bouzkova, che l'aveva già estromessa al terzo turno di Wimbledon agli inizi di luglio.